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Сообразили на двоих: назван лучший гол сезона в чемпионате Франции (фото, видео)
Профсоюз профессиональных футболистов Франции (UNFP) определил лауреатов финишировавшего сезона, по итогам которого восьмой раз в истории чемпионом страны стал «ПСЖ».
Автором лучшего гола лиги 1 признан форвард «Лилля» Лоик Реми (кстати, бывший игрок «Челси»; на фото — слева), который в матче 36-го тура после остроумной передачи Нанитамо Иконе классным ударом слету забил победный мяч в ворота «Бордо» (1:0).
Ligue 1 @UNFP @losclive) pic.twitter.com/bAFhc5V6Ru— Get French Football News (@GFFN) 19 мая 2019 г.
Лучшим футболистом сезона-2018/2019 (а заодно лучшим бомбардиром — 32 мяча в 28 поединках) стал 20-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который в борьбе за награду опередил своих одноклубников Неймара и Анхеля ди Марию, нападающего «Ренна» Хатема Бен Арфа и форварда «Лилля» Николя Пепе.
Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с наградой лучшему футболисту чемпионата Франции
Другие награды по итогам сезона распределились так: лучший тренер — Кристоф Гальтье («Лилль»), лучший вратарь — Майк Меньян («Лилль»), лучший арбитр — Клеман Тюрпен, лучший французский футболист, выступающий за границей, — Карим Бензема («Реал»).
Кстати, определились все клубы, которые в следующем сезоне представят Францию в еврокубках. Прямые путевки в Лигу чемпионов получили «ПСЖ» (1-е место) и «Лилль» (2-е место), а «Лион» (3-я позиция) начнет выступление в турнире с квалификации. В групповой этап Лиги Европы пробились «Сент-Этьен» (4-е место) и «Ренн» (победитель Кубка Франции). «Страсбург», выигравший Кубок французской лиги, стартует со второго отборочного раунда.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «ПСЖ» сенсационно вылетел из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед» после победы в гостях.
Фото Getty Images
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