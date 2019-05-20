Невероятные кадры: женщина скачет на четвереньках и берет барьеры как лошадь (видео)

Мир

Молодая жительница Норвегии Айла Кристин потрясла соцсети своим необычным умением. Она может очень быстро бегать на четвереньках по-лошадиному и берет барьеры, как настоящий конь.

Айла рассказала изданию Insider, что с четырех лет хотела быть собакой. И уже тогда освоила бег на четырех конечностях. А, когда она поняла, что ей больше нравятся лошади, то просто «обновила» свое мастерство. Она может бегать рысью, галопом — в точности, как ее любимое животное.

А после того, как женщина-лошадь начала выкладывать свои видео в сети, она стала настоящей интернет-сенсацией, хотя и не все понимают это ее увлечение.

На вопрос, как она умудряется обходиться без травм (ведь ее запястья испытывают при этом серьезную нагрузку), Кристин сказала, что сама не знает, как это получается, но она не испытывает при этом никакого дискомфорта, и все эти движения для нее совершенно естественны.

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