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Елена Зеленская пришла на инаугурацию мужа в лаконичном наряде (фото)
20 мая новый президент Украины Владимир Зеленский официально приступил к своим обязанностям. Торжественная церемония инаугурации прошла в Верховной Раде. В этот день взгляды украинцев также были прикованы к новой первой леди Елене Зеленской, которая пришла поддержать супруга. Перед началом официальной церемонии она вместе с мужем появилась в Мариинском парке.
Для первого выхода в новом статусе Елена выбрала сдержанный наряд. Первыми фото она поделилась на новой странице в Instagram.
«Olena Zelenska. The newbie First Lady («Елена Зеленская. Новичок Первая Леди»), — написала Елена Зеленская, опубликовав несколько фото и видео с инаугурации мужа.
На снимках можно рассмотреть нежный образ супруги президента. Елена предпочла лаконичный белый комплект-тройку: платье-миди и двубортный пиджак необычной формы с накидкой, прикрывающей плечи. К наряду она предпочла классические бежевые туфли-лодочки на каблуках. Завершили образ сдержанная прическа с собранными в аккуратный пучок волосами и золотые серьги.
Образ Елены Зеленской в сети сравнивают со стилем первой леди США Мелании Трамп.
Напомним, ранее Елена Зеленская в интервью рассказала, что пока не думала, чем конкретно будет заниматься в новом статусе. Она хотела бы, как и раньше, писать сценарии для «95 квартала», где проработала много лет вместе с мужем.
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