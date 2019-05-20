Елена Зеленская пришла на инаугурацию мужа в лаконичном наряде (фото)

Общество

20 мая новый президент Украины Владимир Зеленский официально приступил к своим обязанностям. Торжественная церемония инаугурации прошла в Верховной Раде. В этот день взгляды украинцев также были прикованы к новой первой леди Елене Зеленской, которая пришла поддержать супруга. Перед началом официальной церемонии она вместе с мужем появилась в Мариинском парке.

Для первого выхода в новом статусе Елена выбрала сдержанный наряд. Первыми фото она поделилась на новой странице в Instagram.

«Olena Zelenska. The newbie First Lady («Елена Зеленская. Новичок Первая Леди»), — написала Елена Зеленская, опубликовав несколько фото и видео с инаугурации мужа.

На снимках можно рассмотреть нежный образ супруги президента. Елена предпочла лаконичный белый комплект-тройку: платье-миди и двубортный пиджак необычной формы с накидкой, прикрывающей плечи. К наряду она предпочла классические бежевые туфли-лодочки на каблуках. Завершили образ сдержанная прическа с собранными в аккуратный пучок волосами и золотые серьги.

Образ Елены Зеленской в сети сравнивают со стилем первой леди США Мелании Трамп.

Напомним, ранее Елена Зеленская в интервью рассказала, что пока не думала, чем конкретно будет заниматься в новом статусе. Она хотела бы, как и раньше, писать сценарии для «95 квартала», где проработала много лет вместе с мужем.

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