Украина

День инаугурации Зеленского: все подробности и реакция соцсетей

В понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась инаугурация Владимира Зеленского.

Транслировали инаугурацию практически все телеканалы.

В том числе «родной» для Зеленского канал «1+1».

«ФАКТЫ» вели прямую трансляцию мероприятий 20 мая и следили за реакцией соцсетей.

21:40 Владимир Зеленский провел первые официальные встречи в качестве президента Украины. Глава украинского государства встретился с президентами Эстонии, Литвы и Венгрии, а также с представителями Администрации США и Конгресса США.

18:16 Нардеп Дмитрий Тымчук о ситуации:

17:40 Владимир Гройсман в среду подаст в отставку! Об этом сам премьер заявил на брифинге.

17:13 Доступно о ситуации с досрочными выборами и их отменой.

17:07 Задерживается обещанный брифинг премьера Владимира Гройсмана. Пока можете почитать комментарий Степана Полторака по поводу отставки с поста министра обороны.

17:00 Новый президент опубликовал декларацию, согласно которой у него много недвижимости и приличная зарплата.

16:52 Зеленский попросил не называть его Владимиром Александровичем, а говорить просто «Владимир». Неожиданно.

15:15 В ЦИК заявили, что после Указа президента суд не сможет остановить досрочные выборы в парламент.

14:44 Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Владимира Зеленского с вступлением в должность президента. В то же время на 17:00 Гройсман назначил брифинг. Даже интересно, что он скажет.

14:37 Зеленский встретился с лидерами пяти государств в Киеве, которые прибыли на инаугурацию. Президент пообещал, что мир будет гордиться Украиной.

14:06 Журналист Александр Михельсон описал свои впечатления от инаугурации.

14:00 Зеленский вместе с иностранными гостями прибыл в Администрацию президента.

13:42 Президент Владимир Зеленский созвал представителей фракций Верховной Рады на встречу 21 мая по вопросу роспуска парламента, заявил Олег Ляшко.

13:28 Эмоции украинцев разделились: сторонники Зеленского ликуют, множество обычных граждан в шоке, некоторые в ожидании. Время покажет, кто был прав. Речь нового была мощной, но и наполненной популизмом.

12:46 Полный текст обращения Зеленского уже здесь.

12:38 Первая леди Елена Зеленская появилась на инаугурацию в элегантном наряде.

12:37 Как оказалось, нардепу Паламарчуку стало плохо прямо в сессионном зале. После инаугурации его забрала «скорая».

12:11 Во время церемонии не обошлось без конфуза — удостоверение президента упало на пол.

11:48 Президент Литвы Даля Грибаускайте — самый популярный человек в кулуарах.

Фото: Юлия Забелина

11:36 Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской в Мариинском дворце принимает глав иностранных делегаций.

11:29 К слову, мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде. Некоторые оценили это как троллинг, ведь в сериале «Слуга народа» герой Зеленского Василий Голобородько ездит именно на велосипеде.

11:20 Журналистку Соню Кошкину возмутили слова Владимира Зеленского.

11:11 Вслед за главой СБУ Василием Грицаком в отставку подал министр обороны Степан Полторак.

11:09 В обращении Зеленского ни разу не прозвучало слово «Россия».

11:05 После решения Зеленского распустить Раду президенту вспомнили его обещания перед выборами. Напомним, Зеленский обещал уйти, если нарушит закон.

«Владимир Зеленский приступил к обязанностям. И начал с роспуска парламента. Сделав первый свой шаг, который сразу же нарушает закон. Да, для роспуска парламента есть социальная легитимность, общество не любит депутатов, но нет юридического права. И первым же шагом президент показывает, как он будет относиться к верховенству права. И показал, что его личный интерес, политическая выгода — важнее. И чем он оправдывает такой шаг, желанием людей или предсказанием астрологов — это не важно. Оправдать можно любое преступление. Было бы желание. И пока рейтинг не упал, очень хочется зафиксировать высокий результат в парламентских выборах. А на остальное плевать», — пишет блогер и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

11:00 Для многих экспертов решение Зеленского распустить парламент стало неожиданностью. Facebook завален комментариями. Некоторые полагают, что Украину ждут 5 «веселых» лет.

10:54 Зеленскому представляют руководителей силовых ведомств: министр обороны Полторак, глава МВД Аваков, начальник Генштаба Муженко, глава СБУ Грицак, глава Госпогранслужбы Цигикал, а также руководители родов войск, Нацполиции и Национальной гвардии. Отметим, что Арсен Аваков не скрывает своей улыбки. Как известно, у него хорошие отношения с Игорем Коломойским, которого связывают с Владимиром Зеленским.

10:51 «Спасибо всем. Было весело», — закрыл заседание парламента спикер Андрей Парубий.

10:44 Зеленский распустил Раду.

10:42 «Хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих фотографий. Президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей» ©.

10:39 Видео присяги Зеленского

10:37 Зеленский переходит местами на русский язык. Ему сделали замечание. «Спасибо, что продолжаете делить людей», — ответил президент.

10:36 «Не мы начали эту войну. Но нам ее заканчивать».

10:35 «Я готов потерять свою должность, лишь бы наступил мир! Не теряя наши территории» ©. На этих словах зал встал.

10:34 «Наша первоочередная задача — прекращение огня на Донбассе» © Зеленский. Зал встретил овациями.

10:33 Зеленский обратился к украинцам во всем мире: «Привозите нам свои знания и опыт. Нас 65 миллионов… Хочу, чтобы вы приезжали в Украину не только в гости».

10:31 Речь Зеленского направлена на объединение: «Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый из нас переселенец … каждый из нас президент». Впрочем, использовал новый президент фразу «От Ужгорода до Луганска», а ведь еще недавно Зеленский в «Квартале» шутил над этим высказываем Петра Порошенко.

10:28 Зеленский делает первое обращение к народу в должности президента.

10:27 Отметим, что Владимир Зеленский впервые выступил с трибуны Верховной Рады.

10:24 Новому украинскому лидеру вручают символы президента.

10:22 Зеленский — президент Украины!

10:19 Зеленский читает присягу президента.

10:17 Да, это реально. Это уже не сериал «Слуга народа».

10:15 Глава ЦИК Татьяна Слипачук озвучивает результаты выборов президента Украины.

10:13 Звучит Гимн Украины.

10:11 Зеленский уже в сессионном зале Рады!

10:08 В сессионной зале находится также спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Особо тепло встретили президента Литвы Далю Грибаускайте.

10:02 В Раде тем временем представляют гостей: членов правительства, предыдущих президентов, бывшие спикеры парламента, представители иностранных делегаций и другие почетные гости.

10:00 Парламент ждет, а Зеленский тем временем делает селфи с народом.

09:58 Зеленский в хорошем настроении с несколькими охранниками идет в Верховную Раду. По пути подает руку своим сторонникам.

09:55 Начинается церемония инаугурации

09:53 Владимир Зеленский пройдет пешком через Мариинский парк до Верховной Рады. Произойдет это уже через несколько минут.

09:50 Давать присягу Зеленский будет без суфлера. Супруга и родители нового президента будут сидеть возле Леонида Кравчука. В зале также будет присутствовать Петр Порошенко с супругой Мариной.

09:45 Силовики возле парламента активизировались, однако Зеленского пока не видно.

09:35 Поддержать Зеленского пришли его коллеги из «Квартала» и «Лиги смеха».

09:04 Так выглядит сегодняшний график мероприятий.

08:38 Пользуясь случаем, напомним свежий прогноз социолога Ирины Бекешкиной «ФАКТАМ». Эксперт прогнозирует, что нового президента ждут серьезные проблемы из-за высоких ожиданий его избирателей. К слову, по прогнозам некоторых политологов, Зеленский может попытаться распустить Верховную Раду сразу после инаугурации.

08:53 Из метро пробраться к месту инаугурации непросто. Это станция «Арсенальная».

08:35 Минутка юмора.

08:26 Как репетировали:

08:22 Некоторые локации уже готовы.

Фото: Кристина Бердинских

08:16 Последние приготовления.

Фото: Сергей Щербина

08:03 Сегодня будет как-то так:

07:57 Появилось фото красной дорожки, по которой пройдет Зеленский.

Фото: Юрий Смирнов

Стоит отметить, что на прошлой неделе на сайте «ФАКТОВ» вышла статья легендарного аналитика Владимира Горбулина, где он предупредил Владимира Зеленского о вызовах, которые стоят перед новым президентом.

С 6 часов утра в Киеве ограничено движение по некоторым улицам.

Тем временем появились фото с закрытой репетиции инаугурации. Зеленского сопровождали представитель оргкомитета по инаугурации президента Кирилл Тимошенко и Андрей Богдан, которого называют одним из претендентов на должность главы Администрации президента.

Фото 112.ua

Ранее «ФАКТЫ» писали, кто из иностранных гостей планирует принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента, а также о том, где в Киеве 20 мая перекроют движение транспорта в связи с торжествами.

Напомним, ранее Зеленский возмутился решением Рады назначить его инаугурацию на рабочий день.

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