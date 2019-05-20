Происшествия

Сгорело абсолютно все: молния уничтожила дом патрульного под Ровно (фото)

В сети рассказали о трагедии, случившейся с патрульным в Ровенской области — его большой дом в Здолбунове полностью уничтожил огонь от попавшей молнии. В результате инцидента сгорело все, включая форму полицейского.

Без крыши над головой остались семь членов семьи патрульного.

Его коллеги объявили сбор средств для помощи пострадавшим.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в селе Джурин Чертковского района на Тернопольщине шаровая молния залетела во двор жилого дома, оттуда через систему вентиляции попала в летнюю кухню и там устроила взрыв.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter