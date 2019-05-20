Почему тысячи украинцев не смогли воспользоваться своими платежными картами «ПриватБанка»

Деньги

В воскресенье, 19 мая, возникла большая паника среди украинцев, и связана она была отнюдь не с изменением курса доллара. Тысячи клиентов государственного «ПриватБанка» не смогли рассчитаться с помощью своих платежных карт в магазинах. Также у людей были проблемы с оплатой различных услуг и товаров через терминалы «ПриватБанка».

Клиентам, безуспешно пытавшимся провести транзакцию либо снять деньги в банкомате, выдавалось следующее сообщение: «Вы можете столкнуться с трудностями при таких операциях: оплата картой в терминалах „ПриватБанка“, оплата через LiqPay, переводы с карт „ПриватБанка“, переводы на карту „ПриватБанка“, снятие денежных средств в банкоматной сети „ПриватБанка“. Если вы столкнулись с подобными проблемами, пожалуйста, попробуйте еще раз позже».

Стоит отметить, что еще накануне на официальном сайте банка было предупреждение о готовящихся технических работах, которые и стали причиной сбоев.

«19 мая «ПриватБанк» завершает очередной этап модернизации собственных систем обработки данных, что позволит существенно расширить объемы обработки платежей, количество операций с платежными картами и внедрение новых услуг.

Технологические работы запланированы специалистами банка в наименее загруженный период — в ночь с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов не проводят операции. Так, в ходе проведения технических работ по обновлению программного обеспечения систем обработки данных, которые пройдут в ночь на 19 мая, с часу ночи и до 7 утра банк сообщил о запланированном технологическом перерыве в работе «Приват24» для физических лиц и «Приват24» для бизнеса.

Также во время регламентной паузы банк обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", — говорится в сообщении.

Сотрудники банка признают, что технические проблемы действительно имели место, но заявляют, что сейчас они устранены и система работает в штатном режиме.

«Никаких серьезных проблем нет. Ночью проводились технические регламентные работы из-за чего возможны были кратковременные сбои при проведении платежей. Но сейчас вся система функционирует нормально», — сообщил пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга.

Стоит напомнить, что недавно первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова подробно объяснила, как будет действовать регулятор при принятии судом решения в пользу бывших владельцев «ПриватБанка» о его денационализации.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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