Деньги

В Киев приезжает миссия МВФ: как это отразится на курсе доллара

После некоторых колебаний на прошлой неделе, курсы доллара и евро по отношению к гривне вновь стабилизировались. В понедельник, 20 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс на отметке 26,36 грн за доллар и 29,45 грн за евро. По сравнению с предыдущим рабочим днем, 17 мая, доллар подорожал на 2 копейки, евро — на 6 копеек.

«Украинская гривня с утра в понедельник вновь стабильна у отметки 26,36 гривны за евро на фоне сообщения Министерства финансов Украины о том, что оно погасило пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долларов, выпущенные 2014 году под гарантии США.

Кроме того, стало известно, что 21 мая миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину для очередного пересмотра действующей программы финансовой помощи нашей стране.

Учитывая все факторы, вероятно, гривня в ближайшее время продолжит сохранять свою стабильность в диапазоне 26,3−26,4 гривни за доллар", — сообщил «ФАКТАМ» финансовый эксперт компании Forex Club Денис Повторенко.

При этом стоит напомнить, что согласно исследованию, поведенному компанией Oxford Economics, Украина вошла в число развивающихся стран, в которых наблюдается высокий риск валютного кризиса. Эксперты считают, что сейчас гривня переоценена на 10%, и валютные резервы Украины могут иссякнуть, если новое правительство не договорится с МВФ о дальнейшем финансировании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в МВФ обеспокоены судебными процессами по «ПриватБанку».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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