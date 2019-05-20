- 3:55 Олег Газманов рассказал, почему не спит с женой в одной спальне
- 3:25 Учитесь, девчонки: Ева Герцигова в прозрачном наряде без нижнего белья заткнула за пояс молодых моделей
- 2:50 Жертва банды педофилов: девушку изнасиловали более ста мужчин
- 2:44 Очень хотела получать пенсию: женщина пять месяцев прятала в подвале труп своей матери
- 2:29 Потрясающий вид: Киев вошел в ТОП-10 городов с красивыми пейзажами
- 1:24 Брата Путина заподозрили в отмывании 230 млрд долларов
- 1:10 Шесть стран против: Совбез ООН окончательно заблокировал инициированное Россией обсуждение "языкового закона"
- 0:50 Ани Лорак снова беременна, — СМИ
- 23:51 Италия и Великобритания выиграли «битвы за жизнь» на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей
- 23:48 Президент Зеленский подписал свой первый указ
Страшно бесит: Влад Топалов рассказал о сложностях в воспитании сына (фото, видео)
Известная телеведущая Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с пятимесячным сыном Михаилом провели отпуск в солнечной Турции. Супруги делились яркими фото с отдыха и рассказали о сложностях в воспитании сына. Малыш иногда устраивает родителям такие истерики, что успокоить его можно только с помощью высших сил. Об этом рассказал Влад, опубликовав в Instagram новое фото с подросшим сыном, на котором они плавают в бассейне.
«Я очень сильно извиняюсь, если я надоел с малым! Но войдите в мое положение. В моей жизни появилось огромное солнце в лице жены и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное, сладкое, медовое, масляное счастье! Я не приторный папаша, не мимимишный. Он, порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил. Я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается — и сразу всё раздражение проходит. Единственное, всё никак не куплю беруши. Говорят, помогает, когда совсем устаешь от это звука крика», — написал Влад под милым снимком с малышом.
Иногда маленький Миша начинает плакать прямо на улице во время прогулки. Регина с Владом показали забавное видео, как они развлекают сына, лишь бы он не плакал.
«Просто смешное видео))) папа с мамой развлекают! Как могут) лишь бы Урса не орал», — написал Топалов.
Напомним, ранее в сети на Регину Тодоренко обрушился шквал критики за фото в купальнике, ее обвинили в использовании фотошопа. Звезда ответила хейтерами в сети, рассказав о своем похудении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?