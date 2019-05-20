Страшно бесит: Влад Топалов рассказал о сложностях в воспитании сына (фото, видео)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с пятимесячным сыном Михаилом провели отпуск в солнечной Турции. Супруги делились яркими фото с отдыха и рассказали о сложностях в воспитании сына. Малыш иногда устраивает родителям такие истерики, что успокоить его можно только с помощью высших сил. Об этом рассказал Влад, опубликовав в Instagram новое фото с подросшим сыном, на котором они плавают в бассейне.

«Я очень сильно извиняюсь, если я надоел с малым! Но войдите в мое положение. В моей жизни появилось огромное солнце в лице жены и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное, сладкое, медовое, масляное счастье! Я не приторный папаша, не мимимишный. Он, порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил. Я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается — и сразу всё раздражение проходит. Единственное, всё никак не куплю беруши. Говорят, помогает, когда совсем устаешь от это звука крика», — написал Влад под милым снимком с малышом.

Иногда маленький Миша начинает плакать прямо на улице во время прогулки. Регина с Владом показали забавное видео, как они развлекают сына, лишь бы он не плакал.

«Просто смешное видео))) папа с мамой развлекают! Как могут) лишь бы Урса не орал», — написал Топалов.

Напомним, ранее в сети на Регину Тодоренко обрушился шквал критики за фото в купальнике, ее обвинили в использовании фотошопа. Звезда ответила хейтерами в сети, рассказав о своем похудении.

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