Скоро на покой: сеть насмешило видео конфуза Путина с дверью

Мир

В сети показали видео, на котором президент России Владимир Путин уткнулся в закрытую дверь. Ранее в социальные сети выложили видео, на котором Путин упал на хоккейном поле.

Видео из сочинского санатория «Русь», где хозяин Кремля прогуливался в компании президента Австрии Александера Ван дер Беллена, опубликовал Дмитрий Смирнов из кремлевского пула.

И на пути Путина попадаются закрытые двери: Президент России, президент Австрии и оказия в санатории «Русь» pic.twitter.com/3cxdV5VHv3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 мая 2019 г.

«Плохая примета. Скоро на покой в мавзолей, там двери редко открывают», — написал в комментария один из интернет-пользователей. «Страна победившего терроризма, закрытых дверей и военного психоза», — добавил второй.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», астролог Влад Росс, анализируя падение Владимира Путина во время хоккея, назвал его символичным и заявил о «начале падения путинского режима». «Этот знак из той же серии, как было с Януковичем: то перед ним закрылась дверь на его инаугурации, то венок упал ему на голову. Таким образом, уже ничего не сможет поддерживать и подпитывать режим Путина в России», — заявил астролог.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter