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Бросившая дочь в московской поликлинике украинка избежала ареста (видео)
Украинка Мария Рудницкая, бросившая свою дочь в московской поликлинике, вышла из зала суда.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, ареста не будет. Уголовное дело на украинку не завели.
«Все думали, что за это их отправят обустраивать камеру в СИЗО. А их не отправят. Они едут домой — но сперва нужно убежать от журналистов», — пишет Mash.
Напомним, Мария Рудницкая хотела избавиться от дочери и обустроить жизнь с 27-летним парнем. О причинах, заставивших избавиться от ребенка, горе-мать заявила, что она не справляется с обязанностями.
Рудницкой 21 год, она приехала в Россию из Винницкой области Украины. Дочка у неё родилась в 2016 году. Помочь следователям найти мать девочки помогла ее бабушка. Она обратилась к ним, узнав свою внучку в одном из выпусков новостей. Бросить ребенка уговаривал горе-мать и ее молодой человек. Он говорил, что девочка ей не нужна, она не сможет её нормально воспитать и вырастить.
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