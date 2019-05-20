Политика

Готовы к новым выборам: у Порошенко отреагировали на решение Зеленского распустить Раду

Политическая партия «БПП «Солидарность» готова к проведению досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении партии.

«Мы готовы к выборам организационно и содержательно», — говорится в заявлении партии.

В политсиле отметили, что досрочные выборы народных депутатов должны быть объявлены в полном соответствии с Конституцией Украины.

«Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право не является безусловным и должно осуществляться в полном соответствии с Конституцией», — отмечается в заявлении.

В партии привели в пример «юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной Рады».

«Партия готова защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, не упомянул новоизбранный президент Зеленский в своей инаугурационной речи», — отметили в «БПП «Солидарность».

Как писали «ФАКТЫ», 20 мая президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте, заявил о том, что принял решение распустить Верховную Раду восьмого созыва и провести внеочередные парламентские выборы через два месяца.

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