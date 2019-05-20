Сушите сухари: прокуратура оспорила снятие судимости со скандально известного экс-нардепа Лозинского

Происшествия

Киевская прокуратура обжаловала в апелляционном суде столицы решение Днепровского райсуда о досрочном снятии судимости с экс-депутата Верховной Рады Виктора Лозинского. Напомним, в 2011 году Днепровский райсуд Киева признал Лозинского виновным в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Депутата приговорили к 15 годам заключения, а срок отбывания наказания ему засчитывали с марта 2010 года.

В сообщении прокуратуры говорится, что судом не была должным образом проверена информация о том, как Лозинский доказал свое исправление. Защита бывшего нардепа не представила характеристик по месту жительства, работы, а также органов, осуществляющих надзор на осужденным о его поведении и реальном исправлении. Также не была предоставлена информация о возмещении причиненного вреда и документов о поведении осужденного во время условно-досрочного освобождения, в частности о совершения или несовершения новых уголовных преступлений.

«Указанные обстоятельства вообще не были рассмотрены и исследованы в судебном заседании», — добавили в прокуратуре.

Напомним, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом Лозинским, районным прокурором Евгением Горбенко и начальником районного отдела милиции Михаилом Ковальским погиб местный житель Валерий Олийнык.

По данному факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особенного издевательства, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего либо других лиц, либо совершенное на заказ, либо повлекшее смерть пострадавшего).

Сам Лозинский заявил, что дело против него является «мыльным пузырем, сделанным из-за политической целесообразности».

11 июня 2014 года Бориспольский суд принял решение об освобождении Лозинского из заключения по состоянию здоровья. В тот же день его выпустили из колонии, однако, на следующий день правоохранители снова задержали экс-депутата. Апелляционный суд Киевской области отменил решение Бориспольского горрайонного суда и оставил бывшего народного депутата Украины Виктора Лозинского в тюремном заключении. Позже Лозинского все-таки освободили из тюрьмы по состоянию здоровья.



Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего прокурора Киевской области Владимира Бабенко, который содействовал незаконному освобождению экс-депутата Виктора Лозинского из тюрьмы. В свою очередь, главе Бориспольского райсуда, принявшему решение об освобождении, было объявлено подозрение в вынесении заведомо неправосудного решения в отношении экс-нардепа.







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