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В украинский эфир возвращается популярная программа новостей (фото)
В украинский телеэфир возвращается информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» (СТБ). Известно, что она не выходила в эфир три недели. После трансформации программа начнет вещание в виртуальной декорации — одной из первых в отечественном теле-пространстве.
— Это логический шаг, который должен изменить принцип обособленных редакций на новый — в духе взаимопомощи, — сказал президент StarLightMedia, руководитель производства общественно важных программ Александр Богуцкий. За визуальную составляющую студии «Вікна-новини» отвечает дизайн-бюро компании.
— Мы попробуем стать лидерами в отображении и поддержке стремлений украинцев к справедливым решениям, лучшей жизни, реализации лучших европейских и мировых практик в Украине, — сказал руководитель «Вікна-новини» Владимир Павлюк.
«Вікна-новини», как и прежде, будут выходить по будням в 17:30 и 22:00. Ведущие остались неизменны — Татьяна Высоцкая и Ольга Кучер.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другом проекте канала — реалити «Холостяк». Так, полуфинал девятого сезона романтического шоу проходил в Черновцах — родном городе Никиты Добрынина. Там Холостяк познакомил участниц с самыми главными людьми в своей жизни — родителями.
«ФАКТЫ» также писали о том, что популярные журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман приняли решение о прекращении сотрудничества с телеканалом «112 Украина».
А известная телеведущая Татьяна Литвинова ушла из реалити «МастерШеф» на СТБ. После шести лет работы она решила не продлевать сотрудничество с каналом.
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