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В Киеве на детской площадке произошла стрельба: первые детали и фото
В Киеве на проспекте Правды группа неизвестных пристала к мужчине, гулявшему с дочкой на детской площадке, и устроила с ним драку. Мужчина, чтобы усмирить молодчиков, вынужден был применить оружие. Напомним, в феврале в вагоне электропоезда сообщением Мироновка — Фастов работник военизированной охраны открыл огонь из табельного оружия, чтобы утихомирить трех пьяных пассажиров, которые пытались проникнуть в кабину машиниста.
В инциденте в Подольском районе столицы мужчина, гулявший с ребенком, сначала из травматического пистолета произвел два предупредительных выстрела в воздух, а затем вынужден был стрелять по нападавшим. В результате инцидента ранения получили двое правонарушителей и сам пострадавший. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Как сообщили в Нацполиции, на место происшествия выезжали сотрудники полиции охраны, экипажи патрульных, следственно-оперативная группа Подольского управления полиции и скорой помощи.
Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли стреляные гильзы, патроны и опросили очевидцев и свидетелей. Троих правонарушителей задержали. Ими оказались местные жители 1990, 1984 и 1973 годов рождения. Четвертому удалось скрыться.
Полиция открыла уголовное производство. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о стрельбе в заведении «Портер Паб» в Киеве, где пострадал один из посетителей. А также об убийстве заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
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