У футболиста сборной Украины родился сын (фото)

Спорт

Полузащитник венгерского «Фехервара» и сборной Украины Иван Петряк стал отцом. Двадцатого мая в одном из украинских роддомов супруга футболиста Юлия родила сына. Вес мальчика, которому дали имя Гордей, — 4130 граммов, рост — 56 сантиметров.

«Он пахнет счастьем. Спасибо вселенной за сына, я знаю, ты будешь лучшим папулей на свете, мы любим тебя безгранично», — написала Юлия в соцсетях, обращаясь к Ивану.

«Спасибо за сына, дорогая!!! Я горжусь тобой!!!» — написал в ответ футболист.

Кстати, Иван и Юлия выросли в одном городе — в Смеле Черкасской области и в конце 2016 года поженились.

Напомним, что в финишировавшем сезоне 25-летний Иван Петряк стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша», возглавляемого Сергеем Ребровым. Но бывший футболист «Шахтера» не получил чемпионскую медаль в связи со скандальным переходом в другой клуб соседней с нами страны — «МОЛ Види», который в новом сезоне будет носить название «Фехервар».

Андрей Шевченко вызвал Ивана Петряка в лагерь сборной Украины перед отборочными матчами чемпионата Европы против Сербии и Люксембурга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Петряк стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша».

Фото mk-foto.com.ua, Instagram



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