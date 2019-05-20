«Киевводоканал» предупредил, жителям каких районов столицы стоит запастись водой

Клуб потребителей

Из-за профилактического ремонта водопроводных сетей «Киевводоканал», который уже предупредил жителей столицы о грядущем подорожании холодной воды, намерен перекрыть холодную воду в нескольких районах города. Запастись водой рекомендуют киевлянам, которые проживают в домах по адресам:

21мая

— с 9:00 до 22:00 — на улицах Нижний Вал (речпорт), Верхний Вал, 72 (Подольский район);

— с 9:00 до 21.00 — на улице Деловой, ½, 4, 5б, 6, 14, 14а, 14б, 16 (Печерский район);

28 мая

— с 9:00 до 6:30 29 мая — на улице Челябинской, 9а, 9 г, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 24 В, 24 г (Днепровский район).

В Святошинском районе в ночь с 21 на 22 мая (с 23:00 до 6:00) ожидается плановая промывка труб согласно ежегодному графику проведения подобных мероприятий. В зоне работ окажутся дома по адресам: проспект Победы, бульвар Вернадского, улицы Витрука, Краснова, Депутатская, Улитина, Онискевича, Крамского, Крымского, Степанченко, Кржижановского. Предварительно очистят и вымоют резервуар воды № 1 на насосной станции «Депутатская».

«Киевводоканал» не рекомендует пользоваться водой во время профилактических работ на сетях. После завершения профилактики воду из крана перед употреблением нужно спустить до прозрачности и исчезновения постороннего запаха.

Аварийные ситуации частенько становятся причиной отключения воды. Так, из-за повреждения водной магистрали диаметров 500 мм на проспекте Героев Сталинграда, 14 (Оболонский район) 21 мая с 8:30 до 20:00 на сетях будут работать ремонтники (менять запорную арматуру). Водоканал предупреждает о возможных ограничениях подачи воды на верхние этажи многоэтажек по улицам Богатырской, Героев Сталинграда, Маршала Малиновского, Маршала Тимошенко и Приозерной. Жителям рекомендуют запастись водой.

Пополнить запасы воды нужно и в домах, где аварийщики устраняют повреждения на сетях:

— улица Попудренко, 52 (Деснянский район);

— улица Святошинская, 18, 20, 24, 27, 30, пр-т Леся Курбаса, 2/13 (Святошинский район).

Ориентировочно бригады должны справиться с порывами за сутки, но лучше уточнить информацию по телефонам диспетчерской службы 15−81, (044) 200−73−01.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тарифы на воду изменились сразу в нескольких областях Украины.



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