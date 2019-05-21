Мир

Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов окончательно заблокировал предложение России обсудить принятый Украиной «языковой закон». Об этом шла речь во время трансляции на YouTube-канале ООН.

Против обсуждения украинского закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» проголосовали шесть стран: Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.

Предложение России поддержали пять стран: Китай, Южно-Африканская республика, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея.

Еще четыре государства воздержались от голосования.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада голосами 278 нардепов приняла закон о государственном языке. Согласно данному закону, единственным государственным официальным языком в Украине является украинский. Этот статус предполагает обязательное использование украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

15 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. На следующий день закон был опубликован в официальной прессе.

17 мая делегация России обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание по Закону Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирования украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН», — заявил в связи с этим спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в самом начале заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций 20 мая члены Совета безопасности проголосовали против проведения такого заседания. «Мы протестуем против проведения этого заседания и призываем других членов проголосовать против принятия его повестки дня», — заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатра.

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