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Мир

Шесть стран против: Совбез ООН окончательно заблокировал инициированное Россией обсуждение "языкового закона"

1:10 21 мая 2019 229
Заседание Совбеза ООН
Инф. «ФАКТОВ»

Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов окончательно заблокировал предложение России обсудить принятый Украиной «языковой закон». Об этом шла речь во время трансляции на YouTube-канале ООН.

Против обсуждения украинского закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» проголосовали шесть стран: Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.

Предложение России поддержали пять стран: Китай, Южно-Африканская республика, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея.

Еще четыре государства воздержались от голосования.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада голосами 278 нардепов приняла закон о государственном языке. Согласно данному закону, единственным государственным официальным языком в Украине является украинский. Этот статус предполагает обязательное использование украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

15 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. На следующий день закон был опубликован в официальной прессе.

17 мая делегация России обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание по Закону Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирования украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН», — заявил в связи с этим спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в самом начале заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций 20 мая члены Совета безопасности проголосовали против проведения такого заседания. «Мы протестуем против проведения этого заседания и призываем других членов проголосовать против принятия его повестки дня», — заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатра.

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