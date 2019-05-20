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Совбез ООН обсуждает украинский "языковый закон" по инициативе Кремля (онлайн-трансляция)
Совет безопасности Организации Объединенных Наций 20 мая обсуждает закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Заседание было инициировано Россией.
В самом начале заседания члены Совета безопасности проголосовали против проведения такого заседания.
«Мы протестуем против проведения этого заседания и призываем других членов проголосовать против принятия его повестки дня», — заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатра.
Как писали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 года 278 голосами приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более двух тысяч поправок, внесенных в закон.
15 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. На следующий день закон был опубликован в официальной прессе.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!