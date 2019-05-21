Потрясающий вид: Киев вошел в ТОП-10 городов с красивыми пейзажами

Украина

После опроса британских путешественников изданием Guardian Киев вошел в список 10 городов с самыми красивыми пейзажами. Об этом говорится на сайте газеты.

В частности, издание выделило Андреевскую церковь и вид со смотровой площадки возле нее.

«Андреевская церковь пастельных тонов, которая расположена на вершине крутого холма в историческом Подольском районе Киева, имеет прекрасную архитектуру в стиле барокко… Вы можете посмотреть на красочные старые дома, купола церквей и улицу, покрытую брусчаткой, известную как Андреевский спуск, прежде чем развернуться, и увидеть потрясающий вид на Днепр и современный Киев», — отмечают путешественники.

Также в топ-10 пейзажей от The Guardian вошли виды с горы Лайонс-Хед в Кейптауне, из Музея американского искусства Уитни в Нью-Йорке, с Лотте-Центр в Ханое, с горы Артксанда в Бильбао, из ресторана в Вальпараисо, с фуникулера в Бергене, из Кастель-Сан-Пьетро-Терме в Вероне и с виллы в центре Гаваны.

Первую строчку рейтинга занимает вид из Форт Нахаргарх в Джайпуре, Индия.

Напомним, что ранее столица Украины попала в менее популярный рейтинг: Киев стал одним из городов с самым грязным воздухом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Киев обогнал Мельбурн, Хельсинки, Мюнхен и Вашингтон в рейтинге крупнейших стартап-городов, поднявшись на 29 позиций и заняв 34-е место из 1028. За год столица Украины поднялась в этом рейтинге с 63 места аж на рекордные 29 позиций, что говорит об эффективной политике руководства столицы в вопросе развития данной сферы. В результате Киев за год обогнал такие известные стартап-экосистемы, как Хельсинки, Мюнхен, Шэньчжэнь, Вашингтон, Мельбурн, Дублин и многие другие.

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