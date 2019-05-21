«Тело – огонь»: в Сети обсуждают самую сексуальную спортсменку в мире

Мир

Алиса Шмидт (Alica Schmidt), легкоатлетка из Германии, получила почетное звание «Самая сексуальная спортсменка в мире». Титул этот ей присвоило австралийское издание Busted Coverage, пишет «Спорт-Экспресс».

Алиса родилась 8 ноября 1998 года в пригороде Берлина. Девочка еще в детстве решила стать спортсменкой, и в возрасте 7 лет родители отдали ее в секцию легкой атлетики. Алисе понравилось новое увлечение, и она старалась реализовать себя в нем.

В 11 лет девушка определилась, что будет выступать в забегах на короткие дистанции — 200, 400, 800 метров, а также в эстафете 4 по 100.

Сейчас прекрасной бегунье всего 19 лет. Она занимается бегом на короткие дистанции, и уже успела завоевать серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике.

По словам самой Алисы, на сегодняшний день ее главной целью является Олимпиада 2020 года, которая состоится в японском Токио.

В одном из интервью Алиса подчеркнула, что мечтает вернуться из Японии с золотой медалью на груди. На данный момент главным достижением спортсменки является серебряная медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в возрасте до 20 лет.

В то же время гораздо больших успехов девушка достигла в Instagram. За жизнью спортсменки следят более 330 тысяч подписчиков. Благодаря этой социальной сети девушка подписала контракт с популярным спортивным брендом Puma, а также с крупнейшим производителем спортивного питания и биологически активных добавок.

На Instagramкрасотки подписаны 333 тысяч пользователей. Алиса охотно выкладывает фото в бикини, коротких джинсовых шортах, облегающих леггинсах и других нарядах, демонстрирующих ее потрясающую фигуру.

«Действительно очень хороша», «Тело — огонь», «Классная отточенная фигура», — восхищаются пользователи Сети. В то же время традиционно находятся и те, кто не в восторге от девушки. «На любителя», «Со шнобелем не повезло», «Не самая…», — пишут придирчивые фанаты других звезд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году популярный американский журнал Maxim объявил самой сексуальной женщиной в мире топ-модель Кейт Аптон. Зеленоглазая блондинка (90−62−85) украсила обложку июльского номера издания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter