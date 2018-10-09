Украина

Германия депортировала 11 украинцев, которые искали там убежища. Местные власти федеральной земли Бавария зафрахтовали самолет, который доставил депортированных из Мюнхена в Киев.

Как сообщил официальный представитель баварского ведомства по вопросам предоставления убежища и возвращения на родину, депортации согласовали с федеральной властью, передает DW.

Кроме украинцев в тот же день из Баварии выслали в Италию трех претендентов на статус беженцев. Их отправили рейсовыми самолетами — двоих в Милан и одного — в Неаполь.

Все депортации провели в соответствии с условиями Дублинского соглашения. Им предусматривается, что обычно ответственность за беженца несет именно та страна ЕС, где искатель убежища впервые зарегистрировался.

Как писали «ФАКТЫ», в Китайская народной республике (КНР) в течение последних нескольких месяцев участились случаи задержания правоохранительными органами граждан Украины в связи с нарушением правил трудоустройства.

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