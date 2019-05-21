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«Принеси друга»: россиянам начали выдавать в морге чеки с надписью «Ждем вас снова!»

В городе Белогорске Амурской области Российской Федерации посетителям местного морга выдавали чеки с надписью «Ждем вас снова!», напечатанные на кассовом оборудовании. Фото одного из таких чеков появилось на сайте регионального издания, пишет Penzainform.

Сообщается, что в чеке «Амурского бюро судебно-медицинской экспертизы» указан перечень оказанных услуг и стоимость каждой из них. После итоговой суммы напечатана фраза «Ждем вас снова!»

Когда журналисты начали выяснять, как надпись могла появиться на чеке, руководитель департамента фискальных решений IT-компании «Атол» Иван Коллегов пояснил, что

продавец может произвести кастомизацию товарного чека и сделать его более подходящим к роду своей деятельности. Так, современное кассовое оборудование позволяет полностью поменять стандартные настройки, а также совсем отключить дополнительные надписи.

Издание напоминает, что в феврале жители еще одного российского города, Нового Уренгоя, также возмутились приглашением похоронного бюро обращаться чаще к его услугам, напечатанным в чеке конторы. Так, после итоговой суммы в расчетном листе конторы было написано «Приходите снова». По словам директора похоронного бюро Юрия Шабанина, за два года работы его фирмы никто не жаловался на эту надпись.

«Это черный юмор такой)», «Налетай, гробы подешевели! Приведи друга и получи венок бесплатно», «Принеси друга… лучше двух», «Маразм крепчает», «Ну хоть где-то нас ждут. В больницах и поликлиниках вот не ждут, мы им только работать мешаем», — пишут читатели в комментариях под новостью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мужчина ожил по пути в морг — спустя 21 минуту после того, как врачи объявили его мертвым.

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