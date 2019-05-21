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Австралиец нашел золотой самородок весом 1,4 килограмма с помощью металлоискателя
Житель австралийского города Калгурли купил в магазине стандартный металлоискатель и практически сразу же обнаружил золотой самородок весом 1.4 килограмма и размером с кулак. Стоимость находки — почти 80 тысяч американских долларов. Сам счастливчик попросил не разглашать его имя. А владелец магазина Мэтт Кук, продавший металлоискатель, с удовольствием пообщался с журналистами. «Он зашел ко мне в магазин и показал самородок у него в руке, широко улыбаясь», — рассказал продавец. Кусок золота залегал на глубине примерно в полметра. «Это здорово — видеть, что люди находят такие самородки. Сейчас их найти уже труднее, но они все еще там есть… И цены на золото нынче высоки — настоящая золотая лихорадка», — приводит слова Кука издание West Australian. Он также сказал, что время от времени в округе находят золото, но не слишком часто его можно добыть с помощью обычного металлоискателя.
В сентябре 2018-го года вблизи Калгурли шахтеры обнаружили два огромных золотых самородка весом 95 и 63 килограмм общей стоимостью около пяти миллионов долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что кладоискатели-любители обнаружили старинные монеты на сумму 200 тысяч долларов.
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