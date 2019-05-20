21 мая 2019

«А Я говорю вам: ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?» (МФ 5,44−48).

…Честно говоря, я не знаю, есть ли у меня враги. Наверное, есть. И, может быть, даже немало. Как у любого нормального человека, который терпеть не может несправедливость, который брезгливо относится к хамству и бескультурью, который отстаивает интересы своей страны и в связи с этим становится заметной мишенью для разного рода «троллей» и «ботов».

За два года присутствия в Facebook мне пришлось подвергнуться нескольким мощным затяжным атакам весьма агрессивных пользователей, зарегистрированных, кстати, не только в Архангельске, Ростове, Москве и Оренбурге, но и в Одессе и Харькове. Вы не поверите, но число «забаненных» мною «оппонентов», использовавших в полемике одни и те же, как правило, матерные «аргументы» и даже абсолютно одинаковые обороты речи (очевидно, это было простым совпадением), превысило уже несколько тысяч человек. Как-то не получается у нас с ними диалог. По вполне понятным, кстати, причинам.

А знаете, чем всякий раз заканчивалась такая стычка с неизвестными людьми лично для меня? Ну, кроме там естественных человеческих переживаний… Я молился за них. За тех, кто ещё минутой ранее атаковал меня, злобно изливая в мой адрес потоки кем-то заранее подготовленных ненавистных текстов. Да, молился, сознавая, что в тот момент они нуждаются в моей молитве за них куда больше, чем я в их участии в моей судьбе.

Кого-то моё «неадекватное» поведение может удивить. Кто-то может с ним не согласиться. И по-своему будет прав. Но я ведь не для кого-то так поступаю. А для себя в первую очередь. И давно знающим меня известно, что это продолжается уже многие годы. С того времени, когда в старой маленькой деревянной сельской церквушке я услышал от седобородого батюшки призыв молиться за врагов своих. И не принял его. И не понял его поначалу. Ибо он, призыв этот, показался мне странным и нелогичным: как же так, враги совершают по отношению ко мне зло и несправедливость, а я в ответ должен за них молиться?! Бред какой-то…

Сейчас, по прошествию долгого времени, я делаю это ежедневно и многократно. Ежедневно и многократно. И за врагов своих молюсь, и за недругов, и за недоброжелателей, и за сродников их. Потому что они значительно больше, чем наши родные и знакомые, любимые и обласканные нами, живущие, как правило, по совести и по вере, нуждаются в наших молитвах. Ведь это им предстоит, в том числе благодаря нашим молитвам о них, избавляться от недугов зла, ненависти, подлости, предательства, жадности и злости… Вот ведь в чем смысл этих наших усилий.

Наверное, не всякий меня поймёт. Наверняка не всякий мне поверит. Это нормально. Я ведь тоже не сразу понял и не сразу поверил. Но даже если этим своим постом сумею посеять в вашей душе самую малость сомнения в том, что это не безумие, я уже буду счастлив. А полное осознание придёт со временем. У каждого по-разному. И это тоже нормально. Расскажу вам лучше одну старую притчу, отчасти связанную с темой сегодняшнего нашего разговора.

В древние времена в одном государстве была такая необычная традиция. Когда приговорённый к смерти человек уже оказывался на эшафоте, судьи, давая ему последний шанс на спасение, предлагали несчастному открыть одну из двух шкатулок, в которых находились свёрнутые записки. В записках было по одному слову — «смерть» и «жизнь». Однажды на эшафоте оказался молодой купец, оболганный своими врагами и завистниками и приговорённый к отсечению головы. Дабы лишить его заветного шанса на спасение, эти люди сумели, подкупив организаторов публичной казни, в обе шкатулки подложить записки с одинаковым словом «смерть».

Узнав об этой подлости, друзья обречённого сообщили ему об опасности и предложили перед казнью обратиться к судьям с просьбой открыть обе шкатулки, дабы заговор был обнаружен. Но, улыбнувшись, молодой человек лишь сказал: пусть будет, как будет… Все в печали ждали трагической развязки.

Когда юноше, стоявшему на эшафоте в одеянии смертника, предложили сделать свой последний выбор, он, открыв одну из шкатулок и достав лежавшую в ней записку, не читая, положил её в рот — и… проглотил! Публика ахнула. А судьи, потрясённые его поступком, решили все-таки соблюсти процедуру до конца. И повелели открыть вторую шкатулку. В извлеченной из неё записке стояло одно слово — «смерть». Исходя из этого, судейское решение было однозначным: помиловать…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…