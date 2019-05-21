Украина

В Украине разгорелся скандал, связанный со сдачей студентами медицинских вузов американского теста IFOM (International Foundations of Medicine). Как уже сообщали «ФАКТЫ», студенты третьего курса Тернопольского медуниверситета записали ролик, в котором выступили против сдачи этого теста, заявив, что он абсолютно не соответствует программам, по которым они учились три года. Больше всего студентов возмутило, что тех, кто не сдаст новый американский тест, исключат из университета.

Мнения пользователей сети по поводу происходящего разделились. В то время как одни упрекают студентов в нежелании учиться и повышать свою квалификацию, другие уверены: сначала необходимо поменять учебные программы, а уже потом давать студентам подобные тесты. Сами студенты считают, что Минздрав ставит на них эксперименты, в результате которых большинство из них просто останутся без дипломов.

Тест IFOM студентам-медикам (стоит уточнить, что сдают его только третьекурсники) сдавать уже через месяц. Видеообращения тернопольских студентов ни на что не повлияли — экзамен не отменили. «ФАКТЫ» выясняли, чего ждать украинским студентам-медикам, и что по этому поводу говорят в Тернопольском национальном медуниверситете, учащиеся которого записали нашумевший видеоролик.

Почему украинские студенты не хотят сдавать новый тест

На видео студент-третьекурсник Сергей Супрун, однофамилец исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, говорит о том, что студенты, которые на протяжении трех лет учились по украинским программам, к сдаче американского теста не готовы. По словам Сергея, в тесте IFOM студентам придется отвечать на вопросы, которых в ходе обучения они практически не касались.

- Готовы ли мы к этому? — говорит Сергей Супрун. - Соответствует ли отечественная образовательная программа 1−3 курсов американской? Соответствуют ли украинские методы лечения и диагностики международным? Нам пытаются навязать чужие взгляды. Мы за развитие, но мы не будем копией другой страны. В Украине и США кардинально разные системы медицинского образования. В то время, как американские студенты изучают клинические дисциплины и проводят большую часть времени в симуляционных центрах, от нас на начальных курсах требуют больше теории.

Сергей Супрун говорит, что до сих пор они ориентировались на «КРОК» — тест, который изучающие врачебное дело студенты сдают с 1999 года. Причем, сдают трижды: в конце третьего курса, перед интернатурой и по окончании интернатуры. Как сказано на сайте Центра тестирования при Минздраве, целью введения теста «КРОК» было «защитить население от неквалифицированных специалистов». Кстати, в 2018 году, согласно данным того же Центра тестирования, «КРОК» с первой попытки не смогли сдать 30 процентов студентов.

По словам Сергея Супруна, на протяжении трех лет студентов готовили именно к тесту «КРОК», проводили похожие пробные тесты. А вот к IFOM никто не готовился.

- На «КРОК» мы ориентировались три года, — говорит Сергей Супрун. — И мы считаем неправильным введение нового экзамена, несдача которого предусматривает отчисление из университета. Кстати, в других странах тест IFOM не сдают уже давно. Он был всего лишь мониторинговым тестом, ориентируясь на результаты которого, в других странах меняли образовательные программы. Он не был экзаменом, который решал судьбу студентов. Мы считаем, что результаты этого теста не должны влиять на наше будущее. Они должны быть толчком к фундаментальным и качественным реформам медицинского образования.

Чем IFOM отличается от украинского теста «КРОК»

«КРОК» — это украинский тест, в то время как IFOM разрабатывали в США. Хотя американские студенты-медики именно этот тест не сдают. Они пишут похожий тест под названием USMLE (United States Medical Licensing Examination). В Штатах врачи, не сдавшие этот экзамен, не могут быть допущены к медицинской практике. В Минздраве говорят, что IFOM очень похож на USMLE.

Главное отличие IFOM от украинского теста «КРОК», по мнению некоторых экспертов, в том, что для сдачи IFOM бесполезно что-либо зубрить и заучивать как скороговорку.

«На самом деле главный принцип подготовки к тесту „КРОК“ — это заучить буклеты за прошлые годы, потому что обычно половина вопросов повторяется, — сказал в комментарии „Украинской правде“ ассистент Кафедры социальной медицины, общественного здоровья и медицинского права при Одесском медуниверситете Святослав Линников. — В этом главное отличие тестов. „КРОК“ в основном нужно зубрить, а чтобы сдать IFOM, нужны знания и логика».

В 2017 году американский тест USMLE в качестве эксперимента сдавали почти пять тысяч украинских врачей-интернов. Результат оказался неутешительным: с тестом справились всего 3 процента украинских интернов. Многие тогда назвали такой результат приговором украинской медицине. Не повторится ли в этому году та же история с тестом IFOM? Ведь, по словам тех же тернопольских студентов, украинские учебные программы особо не изменились.

Что говорят в университете, студенты которого выступили против IFOM

«ФАКТЫ» обратились за комментариями к ректору Тернопольского Национального медуниверситета, студенты которого сняли нашумевший видеоролик.

- Студенты всегда против больших нагрузок, — сказал «ФАКТАМ» ректор Тернопольского Национального медуниверситета Михаил Корда. — Видеоролик, о котором вы говорите, наши студенты записали еще в октябре прошлого года. О том, что они собираются это сделать, в администрации университета никто не знал — мы, как и все остальные, увидели ролик в интернете. Студенты выразили свое мнение, они имели на это право. Они не хотят дополнительных нагрузок и экзаменов.

- По словам студентов, главная проблема заключается в том, что тест IFOM не соответствует учебным программам, по которым они учились все три года

- Некоторые отличия между IFOM и украинскими программами действительно есть. Например, в IFOM больше молекулярной биологии и генетики, на что не так обращают внимание в учебных программах в украинских вузах. Но если ставить вопрос о том, нужен IFOM или нет, то позиция университета однозначная: нам необходимо переходить на международные стандарты обучения и экзаменовать студентов в соответствии с этими стандартами. И IFOM — это как раз экзамен такого рода.

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Однако мы пока не знаем критериев этого экзамена. Каким будет проходной балл, в министерстве еще не сказали. Думаю, он будет невысоким, ведь студенты сдают его впервые, это еще переходный период. В дальнейшем всем украинским медицинская вузам необходимо переходить на международные стандарты обучения и лечения, на международные протоколы. Сейчас многие украинцы с серьезными проблемами едут лечиться в Германию или, например, Израиль. А к нам из Израиля никто на лечение не едет. Поэтому очевидно, что наших специалистов нужно готовить так, как это происходит на Западе. Нужно адаптировать учебные программы к международным стандартам.

— Это должно происходить на уровне министерства или конкретного университета?

- Сейчас каждый вуз может делать это автономно. И мы тоже будем это делать. Планируем закупать учебники, по которым учатся студенты-медики на Западе. В следующем году наши студенты тоже будут по ним учиться.

— Но третьекурсники, которым сдавать IFOM уже через месяц, не успели. Что будет, если студент не сдаст IFOM?

- Согласно постановлению Кабмина, у него есть одна попытка пересдачи. А если не пересдаст, будет отчислен из университета. Это действительно очень серьезно. Но повторюсь: все зависит от критерия оценивания, который установит министерство. Можно поставить проходной балл 15, а можно 60 — и это две большие разницы. Если бы проходной балл был 15, этот тест сдали бы практически все студенты. Не сдали бы около трех процентов, но эти же люди не сдадут и всеукраинский экзамен «Крок». У нас ежегодно примерно три процента учащихся не сдают «Крок», и мы их отчисляем.

- Когда объявят проходной балл на IFOM?

- Пока не известно. Сам экзамен третьекурсники должны сдавать 25 июня. Осталось не так много времени. Но мы стараемся подготовить студентов. Еще с октября прошлого года читаем лекции по западным учебникам. Будем надеяться, что студенты успешно это переживут.

В Минздраве говорят, что проходной балл в этом году будет невысокий. По крайней мере так сказал замминистра здравоохранения Александр Линчевский. По словам Линчевского, тест IFOM поможет «приучить студентов серьезно готовиться к экзаменам и читать западную медицинскую литературу, для чего придется подтянуть и уровень английского».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2018 году для абитуриентов ужесточили правила поступления на медицинские специальности. Теперь поступить на специальности «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия» могут только абитуриенты, набравшие на внешнем независимом оценивании (ВНО) не менее 150 баллов по конкурсным предметам — математике, химии или биологии. Позже стало известно о еще одном новшестве: те, кто планирует поступать в медвузы, обязательно должны иметь сертификаты ВНО по физике или математике. Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что 21 мая стартовала основная сессия ВНО. В этот день абитуриенты пишут тест по математике.

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