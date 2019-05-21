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Умер легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался известный австрийский гонщик и трехкратный чемпион Формулы-1, легендарный Ники Лауда. Смерть наступила 20 мая. Ему было 70 лет, сообщил адвокат и представитель семьи гонщика.
«С глубокой скорбью сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в окружении своей семьи в понедельник», — сказано в сообщении, передает Deutsche Welle.
Гонщик трижды становился чемпионом Формулы-1 (1975, 1977, 1984). В последние годы он занимался бизнесом.
В августе 1976 года на гонке Nürburgring Nordschleife в Германии Лауда провел 55 секунд в горящем Ferrari, получая ожоги и вдыхая токсичные пары. Урон здоровью был причинен непоправимый, на его лице остались заметные шрамы.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Германии на 58-м году ушла из жизни немецкая пловчиха Андреа Поллак. На протяжении долгого времени спортсменка боролась с онкологическим заболеванием, которое в итоге одолело ее.
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