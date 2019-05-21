Клаудиа Шиффер в необычном платье стала главной звездой премьеры фильма об Элтоне Джоне (фото)

Шоу-бизнес

В Лондоне состоялась британская премьера биографического фильма «Рокетмен» об английском музыканте Элтоне Джоне. На мероприятие в кинотеатр Odeon Luxe прибыло множество знаменитостей. Однако, как пишет издание Daily Mail, главной звездой вечера стала 48-летняя немецкая супермодель Клаудиа Шиффер — одна их самых ярких звезд модной индустрии 1990-х годов.

Клаудиа была в летящем «радужном» платье с широкой и длинной плиссированной юбкой, которая эффектно развевалась перед фотокамерами. В наряде сочетались розовый, белый, зеленый, желтоватый и голубой цвета. Талию подчеркивал серебристый пояс.

Шиффер сопровождал ее муж — 48-летний продюсер Мэттью Вон, который принимал участие в работе над фильмом. Он также смотрелся вполне эффектно в темно-синем бархатном костюме, кепке и белых кроссовках.

Бывшая самая высокооплачиваемая модель мира, которая является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на обложках журналов (их насчитывается больше тысячи), вышла замуж за британского продюсера Вона в 2002 году после 16 месяцев знакомства. У супругов трое детей — 16-летний Каспар, 14-летняя Клементина и девятилетняя Козима.

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