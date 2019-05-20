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Оба в черном: Дочь Трампа посетила Каннский фестиваль со своим бойфрендом из Нигерии (фото)
25-летняя Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа (от его второй жены Марлы), засветилась на Каннском кинофестивале вместе со своим 26-летним бойфрендом Майклом Булосом. Об этом сообщает Daily Mail. В Каннах пара остановилась в роскошном отеле Le Majestic, на выходе из которого их и подстерегли папарацци.
Тиффани и Майкл были одеты сплошь в черное. Мисс Трамп выбрала платье-миди в стиле 1920-х годов с заниженной талией, украшенное кружевом и блестками. Она выглядела полностью счастливой, опираясь на руку своего возлюбленного.
Тиффани и Майкл (который ныне изучает финансы в Лондоне) впервые вышли на публику вместе в сентябре прошлого года. Познакомились они летом, во время отдыха в Греции. Дочь Трампа в полном восторге от Булоса. «Он обращается с ней, как с принцессой», — утверждает источник, близкий к дочери президента.
Майкл вырос в Нигерии (которую Трамп некогда публично назвал «вонючей дырой»), а по происхождению является ливанцем. Семья Булоса владеет многомиллионным бизнесом. Трамп одобрил выбор дочери.
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