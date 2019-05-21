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Политика

Встреча Зеленского с главами фракций Рады: первые фото и видео

10:30 21 мая 2019 1864
Администрация президента
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с главами фракций Верховной Рады относительно роспуска парламента.

Мероприятие проходит в Администрации президента Украины.

Прямую трансляцию с места событий проводил нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Непосредственно само заседание снимать не разрешили.

«На подходах в Администрацию президента открыли ворота для всех желающих. Журналисты мокнут под дождём, а главы фракций приходят на консультации с президентом. Как и требует регламент перед Указом о досрочном приостановлении полномочий Рады», — написала в своем Facebook журналист Анна Стешенко и опубликовала фото.

Олег Березюк и Оксана Сыроид

Юлия Тимошенко

Как сообщали «ФАКТЫ», 20 мая Зеленский с трибуны Верховной Рады заявил о роспуске парламента. Он отметил, что у нардепов есть два месяца на то, чтобы принять Закон про депутатскую неприкосновенность, Закон о незаконном обогащении, многострадальный Избирательный кодекс.

*Фото facebook.com/annasteshenko

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