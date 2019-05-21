"Игра престолов" закончилась: рекорды и ляпы последнего сезона культового сериала (фото)

Шоу-бизнес

В понедельник, 20 мая, американский телеканал HBO сообщил, что заключительная серия «Игры престолов» установила абсолютный рекорд. В прямом эфире ее посмотрели 13,6 миллиона телезрителей. С учетом первого повтора и стриминга — 19,3 миллиона. Предыдущий рекорд HBO был зафиксирован 12 мая, и он принадлежал пятой серии восьмого сезона «Игры престолов». В прямом эфире ее посмотрели 12,5 миллиона зрителей, с учетом первого повтора и стриминга — 18,4 миллиона.

Таким образом, «Игра престолов» стала самым популярным сериалом в истории HBO. До этого таковым являлся «Клан Сопрано». Заключительную серию этой криминальной драмы в 2002 году посмотрели 11,9 миллиона зрителей. В целом же четвертый завершающий сезон «Клана Сопрано» собрал 13,4 миллиона человек у экранов телевизоров.

Примечательно, что в минувший уик-энд зрители попрощались не только с «Игрой престолов», но и с еще одним культовым сериалом. Это комедия «Теория Большого взрыва». Она выдержала 12 сезонов на канале CBS. Заключительный эпизод в прямом эфире посмотрели 18,5 миллиона зрителей. Так что физики-теоретики со своими проблемами в личной жизни обошли по популярности эпическую борьбу за Железный Трон в «Игре престолов». Представитель CBS заявил, что с учетом первого повтора и стриминга последняя серия «Теории Большого взрыва» наверняка пересечет отметку в 20 миллионов.

Но вернемся все же к «Игре престолов». Завершающий эпизод культового сериала не обошелся без ляпов. Ранее «ФАКТЫ» уже сообщали о стаканчике кофе, который попал в кадр в четвертой серии восьмого сезона. Сначала все решили, что это фирменный стакан Starbucks. Потом выяснилось, что самая популярная в мире сеть кофеен ни при чем. Однако шум, поднявшийся в интернете и СМИ, привлек внимание к Starbucks. По подсчетам экспертов, компания на этой совершенно бесплатной рекламе заработала более 2 миллиардов долларов!

Еще один ляп — внезапно отросшая рука одного из главных героев «Игры престолов» Джейме Ланнистера. Начиная с третьего сезона, этот персонаж в исполнении Николая Костер-Валдау ходил с золотым протезом. И вдруг перед премьерой пятой серии восьмого сезона в сети появились кадры сцены, в которой он прощается с Серсеей. И его правая рука — настоящая! Нужно отдать должное создателям сериала, поскольку в эфир этот кадр вышел измененным — у Ланнистера был его золотой протез.

Внимание! Дальше будут спойлеры!

А вот в шестой серии ответственные за монтаж допустили две явных оплошности. В сцене, когда дракон Дрогон склоняется над своей убитой повелительницей Дейенерис Таргиерен, павшей от руки Джона Сноу, куда-то пропал из кадра вонзенный в ее грудь кинжал! А должен был торчать…

В другой сцене из-за ноги одного из персонажей «Игры престолов» предательски выглядывает пластиковая бутылка с водой!

Ляпы ляпами, а вот финал сериала по-настоящему расстроил многих его фанатов. Петиция с требованием переснять весь восьмой сезон набрала на сайте Change.org уже более 1,2 миллиона подписей. Когда Эмилию Кларк, сыгравшую Дейенерис спросили, что она об это думает, актриса ответила, что тоже не ожидала такого завершения.

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«Я перечитала сценарий заключительной серии семь раз! И все не могла поверить, что Джон убил Дейенерис», — сказала Эмилия. Впрочем, по ее словам, она в итоге согласилась с таким финалом. И если вдруг когда-то восьмой сезон все же захотят переделать, она бы эту сцену оставила без изменений.

В защиту финала высказалась и друга звезда «Игры престолов» Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк.

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Она обрушилась с резкой критикой на поддержавших петицию. Назвала их требование неуважением к тем, кто отдал все силы работе над прекрасным сериалом.

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