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Как инаугурация Зеленского отразилась на курсе доллара
Стоимость доллара и евро по отношению к украинской национальной валюте продолжает снижаться. За сутки доллар подешевел на 16 копеек, а евро — на 19 копеек. Во вторник, 21 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс на отметке 26,20 грн за доллар и 29,26 грн за евро. Заметно снижаются и наличные курсы. Банки скупают доллар в среднем по 26,04 грн, а продают по 26,30 грн. Евро в обменках покупают по 29 грн, а продают по 29,43 грн.
«Курс украинской гривни на Межбанковском валютном рынке укрепился после инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского до отметки 26,13 гривни за доллар. Кроме того, в Евросоюзе назвали условие для предоставления финансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. Это произойдет в случае успешного продолжения сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом. Представители этой финансовой организации уже прибыли в Украину и начали проверку реформам, которые украинское правительство ранее обязалось провести в рамках программы сотрудничества с МВФ.
В ближайшей перспективе гривня имеет шансы еще несколько укрепиться и подняться до отметки 26 гривен за доллар", — сообщил «ФАКТАМ» финансовый эксперт компании Forex Club Денис Повторенко.
Ранее эксперты дали «ФАКТАМ» прогноз о том, что будет с курсом доллара через месяц, через год и через три года. Риск валютного кризиса очень высок, считают финансисты. Гривня переоценена на 10%, и валютные резервы Украины могут иссякнуть, если новое правительство не договорится с МВФ, представители которого 21 мая прибыли в Киев. Одновременно с миссией МВФ в Украине будут работать представители Европейского союза. Почему Украина может остаться без крупного транша МВФ, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...