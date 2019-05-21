Лазарев нашел «виновных» в своем провале на «Евровидении»

Шоу-бизнес

Российский певец Сергей Лазарев, занявший на международном песенном конкурсе «Евровидение» третье место, похоже, не может смириться со своим поражением. Вернувшись из Тель-Авива, он дал первый комментарий, в котором признался, что сделал для победы все, что мог и пожаловался на предвзятость жюри. Его очень удивили оценки профессионального жюри. Особенно, баллы от Грузии, все представители которой поставили номер Лазарева, на который было потрачено около двух с половиной миллионов долларов, на последнее место.

На своей странице в Instagram Лазарев опубликовал имена членов жюри, а также баллы, которые они ему поставили. «Все члены жюри Грузии поставили Мое выступление на последнее 26 место!!! Вы серьезно???», — возмутился российский певец.

Также он опубликовал личные данные членов грузинского жюри, результаты голосования. «Вот они красавцы! ЖЮРИ Грузии», — написал Лазарев.

Такое поведение артиста возмутило его украинских поклонников. Они напомнили Сергею, что в 2016 году российское жюри за выступление Джамалы не дали ни одного балла.

«Пожаловаться на жюри в Инстаграме, выложив их имена и выразить недовольство, будто они обязаны за него голосовать. Ни один из участников такого не делает», «Вот не умеют признавать своё поражение», «А когда Джамала выиграла, Украина от России тоже не одного балла не получила», — пишут в комментариях.

Напомним, победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов 24-летний Дункан Лоуренс. Лазерев с песней Scream занял третье место. В 2016-м он также был третьим, проиграв Джамале.

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