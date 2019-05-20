Одиозный Лоза жестко прошелся по Лазареву, а тот заявил о предвзятости жюри "Евровидения"

Шоу-бизнес

Российский певец Сергей Лазарев, занявший третье место на конкурсе «Евровидение», впервые прокомментировал свой провал, вернувшись в Москву. Он признался, что сделал все, что мог и заявил о предвзятости жюри, которое поставило его на девятое место. Напомним, по результатам голосования зрителей Лазарев оказался на четвертом месте. Певец обратил внимание на то, что некоторые страны, которые всегда активно голосовали за представителей России, в этом году вовсе не дали баллов. А оценки белорусского жюри не учли из-за дисквалификации.

«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — сказал Лазарев.

«Я не знаю, что надо сделать такого… Я вижу некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране… Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ», — сказал он, комментируя результаты.

Своим выступлением он остался доволен. Говорит, что специально решил рискнуть, выбрав «некоммерческую», сложную вокальную песню.

«Жюри, может быть, просто не понравилось. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, конкуренция была серьезнейшая в этом году», — добавил Лазарев. Он не исключает, что подумает о третьей попытке на конкурсе.

«Мне говорят, раз третье место второй раз, то нужно третий раз ехать», — сказал Лазарев и добавил, что это всего лишь шутка и на конкурс он готов вернуться пока только в качестве гостя.

И пока звездные коллеги Лазарева поздравляют его с третьим местом, эксперт по всем вопросам и направлениям, одиозный Юрий Лоза разнес выступление Сергея и само «Евровидение» в пух и прах.

«Когда меня просят прокомментировать результат российского исполнителя на минувшем „Евровидении“, я задаю встречный вопрос: да кто сказал, что он российский? Что в нем российского, кроме фамилии, штампа в паспорте и денег, потраченных на закупку зарубежного контента? Иностранцы его одели, обули, придумали номер и написали ему песню на чужом языке, которая, по их мнению, должна понравиться британской домохозяйке», — написал Лоза, автор единственного хита «Плот».

Музыкант считает, что участие России в «Евровидении» и победа в нем вовсе не нужны.

«Ну выиграл наш Дима Билан — и что? Где его европейские гастроли? Их нет и не было с момента „триумфа“ и по сей день, потому что никому Билан на Западе с английскими песнями не нужен. Он „точь-в-точь“ и „один-в-один“, а в Старом Свете это не котируется — у них своих таких полно», — отметил он.

Напомним, финал музыкального конкурса «Евровидение-2019» завершился в Тель-Авиве 18 мая. Выступление главной звездной гостьи Мадонны раскритиковали за плохое исполнение и оскорбление Израиля. Первое место по результатам голосования жюри и зрителей досталось голландцу Дункану Лоуренсу, победу которого ставили под сомнение. Но организаторы «Евровидения» официально заявили, что не будут пересматривать результаты. Следующий конкурс пройдет в Нидерландах.

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