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Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе «Евровидение-2019». Такое заявление в воскресенье сделал официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, передает ТАСС.

Ранее было замечено, что Лоуренс нарушил главное правило международного песенного конкурса, выступив со старой песней. Видео с аналогичной песней в исполнении Лоуренса размещено еще в 2017 году на YouTube-канале.

Гудман пояснил, что опубликованный в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс, «не дал ему преимущества» на конкурсе. Поэтому песня была допущена к состязаниям.

«ЕВС был в курсе того, что исполненная в этом году Дунканом Лоуренсом, представлявшим Нидерланды, песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году.ЕВС хотел бы пояснить, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом», — отметил официальный представитель.

Правила конкурса «Евровидение», касающиеся коммерческого выпуска песни, продолжил Гудман, «существуют для того, чтобы препятствовать широкому распространению любой песни, так как это могло бы создать несправедливые преимущества в конкурсе». В прошлом, напомнил он, были случаи, когда песни выпускались, но не становились достоянием широкой публики до установленного правилами срока, однако Референтная группа «Евровидения» (руководящий орган конкурса) допускала их к участию.

«Основываясь на предыдущих решениях, Референтная группа таким образом пришла к заключению, что опубликованное в YouTube видео не дало Дункану Лоуренсу какого-либо несправедливого преимущества во время конкурса „Евровидение-2019“, и песня была допущена к состязанию», — заключил Гудман.

Напомним, победителем песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве (Израиль) стал представитель Нидерландов Duncan Laurence с песней Arcade, набрав 492 балла. На следующий день после победы Лоуренса обвинили в том, что он нарушил главное правило международного песенного конкурса — он выступил с песней Arcade, которую уже исполнял в 2017 году. Продюсер победителя «Евровидения» Дункана Лоуренса — Воутер Харди — признал, что работа над композицией Arcade велась в течение двух лет. По его словам, для песни было написано множество аранжировок в поиске лучшей версии. «Мы прошли весь путь с Arcade… От разных темпов к совершенно другому ключу», — подчеркнул он.

Напомним, в гранд-финале Евровидения 2019 выступили представители 26 стран — десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, пять представителей стран «большой пятерки», Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции (организаторов конкурса), и представитель страны победителя 2018 года — Израиля. По результатам голосования жюри из 41 страны-участницы, Дункан Лоуренс набрал 231 балл и занял третье место. Однако голоса зрителей вывели представителя Нидерландов на первое место — в сумме он получил 492 балла.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Евровидении — 2019» котором приняли участие 26 стран, второе место досталось представителю Италии (465 баллов), Россия оказалась на третьем месте, набрав 369 баллов. Представители этой страны пытались оспорить результаты конкурса.

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