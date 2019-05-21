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Наряды в стиле бохо: как носить и с чем сочетать (фото)
Платья в яркий абстрактный принт, широкие юбки, объемные блузы и обувь на невысоком каблуке или совсем без него. В этом сезоне дизайнеры вернули в моду стиль бохо. Известный стилист Ольга Нагорная в программе «Ранок з Україною» рассказала, с чем его сочетать и стоит ли надевать в офис.
— Бохо — это смесь цыганского стиля и шика, совмещение всевозможных рубашек с деформированным кроем, сочетание множества орнаментов разных национальностей, — сказала Ольга. — Этот стиль не стоит путать с нарядами хиппи, в котором балахоны также сочетаются с разными орнаментами. В бохо присутствуют только пастельные тона.
В стиле бохо не может быть узких джинсов, которые полностью обтягивают фигуру, гольфов или вещей из трикотажа. Этот стиль подходит людям любой возрастной категории и с любой фигурой за счет балахонов и разнообразных орнаментов, которые скрывают все недостатки.
— Такие наряды — полная противоположность офисному стилю, — сказала Ольга каналу «Украина». - Но элементы популярного ныне стиля бохо можно с легкостью носить на работу. Например, летящее платье из хлопка на тоненьких бретелях. Благодаря орнаменту и длине макси можно выглядеть очень женственно и изящно. К такому наряду идеально подойдут замшевые мюли на низком ходу. Платье может быть и с длинными рукавами, но самое важное — чтобы оно не облегало.
Можно надеть юбку со сборками на талии, которая придаст еще больше объема, характерного стилю бохо, и блузу с широкими рукавами. Женщинам с широкой талией стоить подчеркнуть ее с помощью ремня. Дополнят образ замшевые босоножки с открытым носком.
В этом стиле не приемлема обувь на шпильке или платформе. Бохо — это кожа, замша, обувь на толстом каблуке, босоножки в греческом стиле. Чем больше завязочек, помпончиков, тем лучше. Еще один образ, подходящий для рабочих будней, — брюки-клеш пастельного оттенка и объемная блуза нюдового цвета из необычной ткани. Она может быть жатой, иметь вставки из кружева. Блузу не обязательно заправлять в брюки. Завершат образ босоножки в греческом стиле на толстом каблуке.
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