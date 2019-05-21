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Как облегчить себе приготовление закусок: это забавно и просто (видео)
Вы пригласили друзей к себе домой весело провести время. Конечно, можно заказать легкие закуски в каком-нибудь ресторане или кафе, но вряд ли это будет дешево. К тому же курьер может опоздать, или качество того, что вы получите, не будет соответствовать вашим ожиданиям. Итог один — это испортит настроение и вам, и вашим друзьям.
Интернет-сайт 5 Minute Crafts предлагает простые и остроумные решения, как самому быстро и оригинально приготовить закуску. Это и легкие салаты, и фруктовые десерты, и многое другое.
Рекомендуем досмотреть это видео до конца. И тогда вы узнаете, как можно открыть бутылку вина без штопора, аккуратно и быстро снять кукурузные зерна с только что сваренного початка, одним движением нарезать яйца вкрутую и многое, многое другое.
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