Узнику Кремля Балуху продлили срок в ШИЗО

Украина

Украинскому политзаключенному Владимиру Балуху в колонии Торжка (Россия) продлили срок содержания в штрафном изоляторе до 31 мая. Ранее узник Кремля сообщал, что он недоедает и постоянно находится в штрафном изоляторе.

Об этом сообщает российская правозащитница Виктория Ивлева. По ее словам, об этом узнал епископ Григорий Михнов-Вайтенко, которому удалось дозвониться до администрации колонии.

«Как его уверили во время прошлого несостоявшегося визита, Балух должен был покинуть ШИЗО 19 мая, вот епископ и пытался узнать, когда же можно будет наконец приехать к Вове. Отца Григория соединили с отделом безопасности и оперативной работы, и дежурный капитан, сверившись с кем-то по внутренней связи, сообщил, что Балух в ШИЗО оставили до 14 часов 45 минут 31 мая», — пишет Виктория Ивлева в соцсетях и добавляет: «Получается, вроде как, не закончив один срок в ШИЗО, Вова получил новое наказание, круто, ага?»

По ее словам, узнать, почему это произошло и выходил ли Владимир Балух из камеры штрафного изолятора хоть на несколько минут, узнать не удалось. «Мне и добавить-то тут нечего. Тоска. Разве что крикнуть: «Товарищ Москалькова, Татьяна Николаевна, аууууу! Тут, кажется, права человека нарушаются! Не слышит меня Татьяна Николаевна. Помогите сделать мой слабый голос громким», — пишет правозащитница и просит всех неравнодушных распространить эту информацию.

Также на своей страничке она разместила рисунок с выставки, сделанный ребенком одного из сотрудников ИК-4 города Торжка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Балух в письме на волю рассказывал, что к нему не пускают украинского консула, поскольку считают гражданином Российской Федерации, так как он имеет крымскую прописку.



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