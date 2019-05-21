"Скандинавские авиалинии" возвращаются в Украину: названы сроки

Общество

Мультинациональная авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) после 8-летнего перерыва объявила о возобновлении своих рейсов в Украину. Ранее сообщалась о перегрузках, которые испытывают пилоты SAS, выполняя по несколько рейсов в день.

Как сообщает avianews, авиакомпания намерена открыть прямые рейсы Осло-Киев между аэропортами «Гардермуэн» и «Борисполь». Полеты начнут выполняться с 26 октября три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Вылеты из Киева запланированы на 14:00, с Осло — в 09:30. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Перелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737−700.

Продажа авиабилетов на маршрут уже открыта. Цены стартуют от 154 евро в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади.

Напомним, SAS уже работала на украинском рынке, выполняя рейсы Копенгаген-Киев. В марте 2011 года они были закрыты, поскольку были неприбыльными.

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил, что решение вернуться на украинский рынок стало «следствием беспрецедентной активизации контактов между людьми, в том числе, взаимных поездок между Украиной и Норвегией».

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце апреля пилоты, работающие в SAS, устроили масштабную забастовку, требуя повышения зарплат. В связи с этим перевозчик был вынужден отменить более тысячи рейсов в аэропортах Скандинавии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter