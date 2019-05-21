- 21:44 Тысяча пассажиров застряла в тоннелях метро: подробности ЧП в Москве
- 21:15 У Зеленского задумали референдум о переговорах Украины с Россией
- 21:10 Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо прошлись в обнимку по красной дорожке в Каннах
- 20:50 Зеленский проводит первые кадровые назначения: все подробности (обновляется)
- 20:48 Зеленский подобрал должность бизнес-партнеру по "Кварталу"
- 20:38 Зеленский назначил главой своей Администрации Андрея Богдана
- 20:19 Кейт Миддлтон в розовом и Елизавета II в голубом приняли гостей на садовой вечеринке в Букингемском дворце
- 20:15 Зеленскому будут мстить: законно ли президент распускает Верховную Раду и кто войдет в новый созыв
- 20:12 Рыдает от счастья: Оле Цибульской вернули украденный автомобиль
- 20:09 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Опубликован указ Зеленского о роспуске Верховной Рады
Владимир Зеленский, который во время своей инаугурации заявил о необходимости роспуска парламента, подписал документ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Об этом говорится в указе № 303/2019.
«Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва», — сказано в документе.
Также документом назначены внеочередные выборы в ВР на 21 июля 2019 года.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной Рады относительно роспуска парламента.
О том, зачем Зеленскому блицкриг с роспуском Рады и что будет дальше читайте в материале «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!