Опубликован указ Зеленского о роспуске Верховной Рады

Политика

Владимир Зеленский, который во время своей инаугурации заявил о необходимости роспуска парламента, подписал документ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Об этом говорится в указе № 303/2019.

«Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва», — сказано в документе.

Также документом назначены внеочередные выборы в ВР на 21 июля 2019 года.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной Рады относительно роспуска парламента.

О том, зачем Зеленскому блицкриг с роспуском Рады и что будет дальше читайте в материале «ФАКТОВ».

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