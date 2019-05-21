Украина

Нас ждет шоу: зачем Зеленскому блицкриг с роспуском Рады и что будет дальше? (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого выступления в Верховной Раде в понедельник, 20 мая, эффектно заявил о роспуске парламента. Естественно, это вызвало бурное обсуждение в политических кругах. Более того, уже 21 мая в Администрации президента Владимир Зеленский вместе с юристом Андреем Богданом провел встречу с лидерами парламентских фракций, на которой обсуждалась дата досрочных выборов в Верховную Раду, а также изменения в избирательное законодательство. Богдана, к слову, связывают с Игорем Коломойским, а также называют одним из кандидатов на должность главы АП Зеленского.

Давайте рассмотрим, что скрывается за столь резкими движениями нового президента и зачем ему понадобилось срочно распускать парламент.

О том, что роспуск Верховной Рады фактически противоречит Конституции, сказано немало. В пятницу, 17 мая, фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции. Таким образом Рада получила 30 дней для формирования нового большинства, а спустя 30 дней уже наступит период, когда до очередных парламентских выборов останется менее полугода и распускать Раду запрещает Конституция. Впрочем, это не остановило президента Зеленского и, как позже пояснили в ЦИК, опротестовать его решение нельзя даже в судебном порядке.

В то же время были очевидные трудности: назначить дату новых выборов может только парламент, к которому Зеленский испытывает явную неприязнь. Да, лично президент знаком со многими еще со времен «Квартала», но корпоративы и концерты — это совсем другое.

На встрече с лидерами парламентских фракций Зеленский предложил отменить «мажоритарку», а проходной барьер для партий снизить до 3%. Еще до инаугурации пошли слухи, что соратники Петра Порошенко планируют пойти на выборы в парламент именно по округам. Об этом в недавнем интервью говорил и Игорь Коломойский. И вот команда Зеленского хочет отменить выборы по округам… Напрашивается справедливый вопрос: «Совпадение?»

Снижение проходного барьера — тоже интересный ход: если более 5% способны набрать максимум 4−5 политсил, то 3% - это шанс для множества небольших партий, в том числе региональных. В результате в парламент могут пройти много мелких партий, а политсила «Слуга народа» в таком случае способна сама стать большинством.

В этой связи стоит упомянуть несколько важных нюансов: парламентские выборы, скорее всего, назначат на 21 июля — в самый разгар курортного сезона. Говорить о высокой явке в такой период не приходится. Выборы народных депутатов вызывают у населения более сдержанный интерес, нежели выборы президента. Трудно представить, что кто-то будет часами стоять в очередях во Львове, Киеве или Харькове, чтобы сменить место голосования и бросить бюллетень в урну, например, в Затоке или Лазурном. В лучшем случае явка, по моим прогнозам, составит 35−40%.

Многие эксперты предрекают избирателям нового президента скорое разочарование. Вместе с тем команда Зеленского показала, как умеет мобилизовать свой электорат. Одним из секретов победы кандидата Зе была его закрытость: его прятали от публики и каждый избиратель представлял себе своего Зеленского. Именно такого, который за все хорошее и против всего плохого.

Но реальность совершенно иная. Нельзя одновременно снизить тарифы и налоги, а пенсии и зарплаты — повысить. И публичное признание этого будет раскалывать те самые 73%, которые проголосовали за Зеленского. Именно поэтому команда президента решилась на блицкриг с роспуском парламента и внеочередными выборами.

Тут стоит взглянуть на рейтинги партии «Слуга народа». По последним опросам, голосовать за политсилу нового президента готовы почти 40% украинцев. В новой избирательной кампании Зеленский и его партия могли пойти двумя путями: конкретика, представление списка и программы партии, либо — критика действующей власти.

Учитывая хроническое недоверие населения к народным депутатам, Зеленский выбрал второй путь. В ближайшие два месяца мы будем слушать о провалах «папередников», о недоработках парламента и предыдущего президента, появятся новые ролики и хлесткие эмоциональные спичи от президента и т. д. «Будет весело», как сказал спикер Андрей Парубий. Нас ожидает шоу. А вот конкретика вряд ли появится. Собственно, а зачем она, если народ и так готов голосовать за красивую обертку?

К слову, о списках. По итогам встречи не было озвучено требований об открытых списках на выборах в Раду. Видимо, снова «не на часі». Украинцам предлагают вновь голосовать за «лица партии», а «проблемных» людей, как это обычно делается, будут прятать в глубь списка. Учитывая ситуацию, когда вместо четырех-пяти партий в парламент пройдут 8−10, будет явная неразбериха, при которой в Раду попадут отнюдь не лучшие люди. Впрочем, вряд ли «пересічний» украинец в отпускной период будет разбираться с тем, кто же из «плохишей» сумел получить кресло под куполом на Грушевского.

Читайте также: Зеленскому будут мстить: законно ли президент распускает Верховную Раду и кто войдет в новый созыв

Отмечу еще несколько любопытных моментов: во время избирательной кампании новый президент выступал за беспрецедентную открытость политического процесса в Украине, однако уже на второй день пребывания в должности не позволил лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко транслировать в Facebook встречу с лидерами фракций в прямом эфире. А на работу Зеленский добирался на Mercedes в сопровождении кортежа, а вовсе не на велосипеде. Куда же делся открытый и простой Голобородько?

Из решений можно отметить открытие улицы Банковая для прохода всем желающим. Подобный ход в 2012 году сделали депутаты «Свободы», которые спилили забор возле Верховной Рады. Уже через два года, пройдя Революцию достоинства, «Свобода» даже не смогла преодолеть 5-процентный барьер, набрав 4,71%.

Резюмируем: Зеленский сознательно пошел на роспуск Рады, понимая, что его личный рейтинг и показатели доверия к виртуальной партии «Слуга народа» будут таять. Нас ждет полная перезагрузка власти, включая парламент и правительство. После парламентских выборов, если они состоятся в предложенном формате, Зеленский вполне способен сосредоточить власть фактически в одних руках. Президент, партия с большинством мандатов в Раде, которая, соответственно, сможет назначать правительство. С уверенностью можно сказать лишь то, что на своем месте точно останется глава МВД Арсен Аваков, который на инаугурации даже не скрывал, что доволен происходящим.

Несмотря на опасения многих, внешнеполитический курс Украины, по всей видимости, будет направлен в сторону Европы, а не в сторону России. Такие выводы можно сделать из информации о том, кто может занять место главы МИД Украины и дипломатического советника Зеленского. В то же время сам Зеленский пока не говорит о России и ее агрессии против Украины. В своем обращении к народу президент сказал лишь, что «не мы начали эту войну, но нам ее нужно закончить». Если не мы, то кто тогда? Показательно, что даже в сериале «Слуга народа» о развязывании Россией войны против Украины не было фактически ни слова. А в заключительной серии проблема Крыма вообще решилась сама собой. Неужели в жизни такое возможно?

Впрочем, Зеленский настаивает, что Крым и Донбасс надо возвращать Украине. О механизме речь пока не идет. Очевидно, первый пункт Кремль обсуждать не собирается, а по второму — есть планы втолкнуть Донбасс в Украину на особых правах. Что будет делать команда нового президента — посмотрим. Жесткий общественный контроль и сильная оппозиция могут стать сдерживающим фактором, который отобьет у нового президента охоту сворачивать с пути в ЕС и НАТО, если такое желание появится.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter