Звезда украинских сериалов выходит замуж за российского актера (фото)

Шоу-бизнес

Известная актриса, звезда украинских сериалов Евгения Лоза собралась замуж. Ее избранников стал коллега, российский актер Антон Батырев, исполнитель главной роли в 16-серийном детективе «Кто ты?» канала «Украина».

Женя и Антон не комментируют свою личную жизнь, но в социальных сетях обоих появились совместные романтичные фото, на которых они не скрывают своих чувств, нежно обнимают друг друга и выглядят абсолютно счастливыми. На безымянном пальце актрисы красуется колечко. Очевидно, таким образом, влюбленные решили объявить о себе, как паре, и готовятся к свадьбе.

«Глазами и объективом моей несравненной @loza_olesia!!! Спасибо за эти моменты❤ — написал Антон под нежным фото.

Другой снимок в таком же стиле влюбленные подписали одинаково, строчкам стиха Валерия Брюсова.

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Край, прикрытый прослойкой туманов!

Журналистам канала «Украина» удалось получить комментарий актрисы на съемочной площадке фильма «День солнца». Не так давно Евгения сделала себе татуировку. На этот шаг она решилась после того, как помогала выбирать новое тату для своего жениха. Имени возлюбленного Евгения не назвала, но сказала, что он сейчас также работает в Киеве.

«Слава Богу, так сложилось, что мы вместе здесь. Нам хватает работы обоим, причем мы трудимся в разных проектах. Познакомились мы тоже здесь, в Киеве», — призналась Евгения Лоза.

Напомним, Евгения и Антон снимались вместе в 2018 году в картине «На качелях судьбы». Вероятно, именно на этих съемках пара познакомилась и у них завязались отношения. Летом прошлого года журналисты видели пару на пляже под Киевом. Евгения и Антон не скрывали своих нежных чувств, обнимались и целовались.

Как известно, Евгения раньше замужем не была. Ей приписывали романы с известным футболистом Маратом Измайловым, актером Игорем Томилиным. Ходили слухи об их будущей свадьбе, но пара распалась. Также в 2016 году у Евгении был роман с актером Иваном Жидковым. Прошлым летом актриса принимала участие в съемках музыкального клипа популярного украинского музыканта Александра Пономарева.

Ранее Лоза утверждала, что не желает заводить серьезные отношения, а над слухами, которые распространяли о ее положении, смеялась. «Достаточно продолжительное время я нахожусь в одиночестве, хоть и не люблю это слово. И „в поиске“ тоже не люблю. Я не считаю, что это поиск. Сейчас я просто наслаждаюсь своей наполненностью, наконец-то я где-то обрела себя, абсолютно не растрачена. Все так хорошо, что пока мне не хотелось бы погружаться в какие-то новые отношения. Я все-таки Рак по гороскопу, страдалец тот еще», — говорила Евгения.

Антон был женат дважды и воспитывает шестилетнего сына Добрыню от второго брака. В недавнем интервью актер признался, что развелся с супругой, но продолжает видеться с сыном, хоть случается это не часто, поскольку он много снимается в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актриса Алина Гросу отгуляла девичник в Праге и готовится к свадьбе с таинственным Александром, которого не показывает в СМИ. Свадьба состоится в июне в Венеции.

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