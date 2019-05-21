Политика

Зеленский уволил Муженко: названо имя нового главы Генштаба

Президент Владимир Зеленский сменил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Вместо Виктора Муженко главнокомандующим ВСУ назначен Руслан Хомчак.

Генералу Руслану Хомчаку 51 год. Он родом из Ровно. Окончил Московское высшее военное командное училище.

С начала российской агрессии в 2014 году Хомчак стал командующим сектора «Юг», а летом того же года взял на себя руководство операцией в Иловайске. Виктор Муженко, будучи начальником Генштаба ВСУ, поделился с «ФАКТАМИ» подробностями этих событий. Хомчак был в числе тех групп военных, кому удалось выйти из окружения под Иловайском.

С 2016 года Хомчак занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, позднее выполнял функции инспектора Министерства обороны.

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