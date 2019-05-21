«Пройдемте в участок»: одесский спецназовец небанально сделал предложение возлюбленной

Общество

Сотрудник спецподразделения одесской полиции креативно сделал предложение любимой девушке в день ее рождения. Организовать настоящее шоу, причем без отрыва от места службы, помогли коллеги и друзья. Именно они дежурили под домом, в котором проживает Людмила, и как только она вышла, крепкие ребята пригласили ни о чем не подозревавшую девушку в участок в качестве… подозреваемой в мошенничестве. Ранее в Одессе боец ООС сделал предложение девушке-полицейской на плацу перед строем.

«Эмоции били через край: хотелось спорить, сопротивляться, одним словом — дать отпор, только бы доказать, что все это ошибка, и никуда не идти, — признается Людмила. — Однако, как оказалось чуть позже, ничего доказывать не потребовалось. На плацу, где выстроились бойцы батальона полиции особого назначения, я увидела своего Дмитрия…»

Спецназовец встретил Людмилу словами: «Испытания на прочность пройдены. С днем рождения, любимая! Выходи за меня». Не колеблясь, девушка дала согласие…

Но не всегда такие нестандартные объяснения в любви находят понимание окружающих. Так, житель Ирана сделал предложение возлюбленной в торговом центре и… смутил полицию. Открытое проявление чувств влюбленных привлекло внимание правоохранительных органов. По мнению Махмуда Халаджи, заместителя начальника полиции в провинции Маркази, влюбленные вели себя неприлично и все это — негативное влияние западной культуры.

А вот футбольный судья, сделавший коллеге предложение руки и сердца прямо перед матчем, нашел полное понимание у футболистов и болельщиков.



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