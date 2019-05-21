- 0:02 День Николая Весеннего: что это за праздник и как его провести
- 23:50 Гриценко определился, с кем идет на выборы
- 23:28 Россия выиграла все матчи в группе на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей
- 23:21 В Украине создан необычный боевой робот: что известно о «Ласке»
- 23:07 «Ворскла» возглавила гонку за Кубок престижа: видеообзоры матчей
- 22:59 Задержанного на Донбассе вора в законе подозревают в работе на ФСБ
- 22:48 Тысяча пассажиров застряла в тоннелях метро: подробности ЧП в Москве
- 22:24 На Донбассе разоблачили пограничников, обложивших "данью" перевозчиков в пункте пропуска "Новотроицкое"
- 22:00 Зеленский проводит первые кадровые назначения: все подробности (обновляется)
- 21:15 У Зеленского задумали референдум о переговорах Украины с Россией
«Пройдемте в участок»: одесский спецназовец небанально сделал предложение возлюбленной
Сотрудник спецподразделения одесской полиции креативно сделал предложение любимой девушке в день ее рождения. Организовать настоящее шоу, причем без отрыва от места службы, помогли коллеги и друзья. Именно они дежурили под домом, в котором проживает Людмила, и как только она вышла, крепкие ребята пригласили ни о чем не подозревавшую девушку в участок в качестве… подозреваемой в мошенничестве. Ранее в Одессе боец ООС сделал предложение девушке-полицейской на плацу перед строем.
«Эмоции били через край: хотелось спорить, сопротивляться, одним словом — дать отпор, только бы доказать, что все это ошибка, и никуда не идти, — признается Людмила. — Однако, как оказалось чуть позже, ничего доказывать не потребовалось. На плацу, где выстроились бойцы батальона полиции особого назначения, я увидела своего Дмитрия…»
Спецназовец встретил Людмилу словами: «Испытания на прочность пройдены. С днем рождения, любимая! Выходи за меня». Не колеблясь, девушка дала согласие…
Но не всегда такие нестандартные объяснения в любви находят понимание окружающих. Так, житель Ирана сделал предложение возлюбленной в торговом центре и… смутил полицию. Открытое проявление чувств влюбленных привлекло внимание правоохранительных органов. По мнению Махмуда Халаджи, заместителя начальника полиции в провинции Маркази, влюбленные вели себя неприлично и все это — негативное влияние западной культуры.
А вот футбольный судья, сделавший коллеге предложение руки и сердца прямо перед матчем, нашел полное понимание у футболистов и болельщиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...