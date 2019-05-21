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Зеленский назначил главой своей Администрации Андрея Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский указом № 304/2019 назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Первым заместителем главы администрации назначен Сергей Трофимов.
Посты заместителей заняли:
- Елена Зеркаль, с 2014 года работавшая в МИД заместителем министра и представлявшая Украину на важных международных судебных процессах;
- Юрий Костюк, бывший медиаменеджер штаба Зеленского на выборах;
- Руслан Рябошапка, представленный в штабе Зеленского как специалист по реформам в антикоррупционных органах;
- Кирилл Тимошенко, занимавшийся организацией инаугурации президента.
Кадровые назначения были утверждены указами от 21 мая.
Отметим, Богдан, который является юристом олигарха Игоря Коломойского, недавно вернувшегося в Украину, не может занимать государственные должности по закону о люстрации.
Богдан родился во Львове и получил высшее юридическое образование, долгие годы работал адвокатом. В 2001 году был помощником судьи Киевского апелляционного суда, а в 2004 стал партнером в адвокатской фирме «Пукшин и партнеры».
Также он пробовал себя и в политике. В частности, в 2007 году он был 93 номером избирательного списка блока «Наша Украина — Народная самооборона», однако в парламент он так и не прошел. После этого продолжал сотрудничество с фракцией и даже представлял интересы блока и Ющенко в судах.
С декабря 2007 года Богдан работал заместителем министра юстиции Украины Николая Онищука. В частности, его направление было связано с реализацией государственной правовой политики в сфере борьбы с коррупцией.
Юрист Коломойского занимал различные должности в правительстве Николая Азарова. В частности, он работал заместителем министра Кабинета министров — правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Впоследствии эту должность упразднили. В 2013 году Азаров повторно назначил Богдана уполномоченным Кабмина в сфере борьбы с коррупцией.
В 2014 году Богдан пытался пройти в Верховную Раду по спискам партии «Блок Петра Порошенко». В списке он занимал 74 место, однако партия отменила его регистрацию в качестве кандидата. В 2018 году Богдан попытался обжаловать это решение в суде, однако суд ему в иске отказал.
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