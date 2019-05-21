Зеленский назначил главой своей Администрации Андрея Богдана

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский указом № 304/2019 назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Первым заместителем главы администрации назначен Сергей Трофимов.

Посты заместителей заняли:

Елена Зеркаль, с 2014 года работавшая в МИД заместителем министра и представлявшая Украину на важных международных судебных процессах;

с 2014 года работавшая в МИД заместителем министра и представлявшая Украину на важных международных судебных процессах; Юрий Костюк , бывший медиаменеджер штаба Зеленского на выборах;

, бывший медиаменеджер штаба Зеленского на выборах; Руслан Рябошапка, представленный в штабе Зеленского как специалист по реформам в антикоррупционных органах;

представленный в штабе Зеленского как специалист по реформам в антикоррупционных органах; Кирилл Тимошенко, занимавшийся организацией инаугурации президента.

Кадровые назначения были утверждены указами от 21 мая.



Отметим, Богдан, который является юристом олигарха Игоря Коломойского, недавно вернувшегося в Украину, не может занимать государственные должности по закону о люстрации.

Богдан родился во Львове и получил высшее юридическое образование, долгие годы работал адвокатом. В 2001 году был помощником судьи Киевского апелляционного суда, а в 2004 стал партнером в адвокатской фирме «Пукшин и партнеры».

Также он пробовал себя и в политике. В частности, в 2007 году он был 93 номером избирательного списка блока «Наша Украина — Народная самооборона», однако в парламент он так и не прошел. После этого продолжал сотрудничество с фракцией и даже представлял интересы блока и Ющенко в судах.

С декабря 2007 года Богдан работал заместителем министра юстиции Украины Николая Онищука. В частности, его направление было связано с реализацией государственной правовой политики в сфере борьбы с коррупцией.

Юрист Коломойского занимал различные должности в правительстве Николая Азарова. В частности, он работал заместителем министра Кабинета министров — правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Впоследствии эту должность упразднили. В 2013 году Азаров повторно назначил Богдана уполномоченным Кабмина в сфере борьбы с коррупцией.

В 2014 году Богдан пытался пройти в Верховную Раду по спискам партии «Блок Петра Порошенко». В списке он занимал 74 место, однако партия отменила его регистрацию в качестве кандидата. В 2018 году Богдан попытался обжаловать это решение в суде, однако суд ему в иске отказал.

Как сообщали «ФАКТЫ», Зеленский сменил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Вместо Виктора Муженко главнокомандующим ВСУ назначен Руслан Хомчак.

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