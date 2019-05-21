Страну ждут серьезные перемены: астролог рассказала, как сочетаются гороскопы Зеленского и Украины

Украина

Известный астролог из Киева Людмила Халанская говорит, что дата инаугурации 19 мая, на которой изначально настаивал Владимир Зеленский, была неблагоприятной. А вот 20 мая, когда и прошел торжественный ритуал вступления в должность президента Украины, — день не идеальный, но, в общем, положительный с точки зрения астрологии. Ранее из-за конфуза с удостоверением президента на инаугурации астролог сделал неутешительный прогноз.

— Я составила гороскоп инаугурации и увидела, что он в целом благоприятный, — говорит Людмила Халанская. — Я проанализировала, как соотносятся гороскопы инаугурации Зеленского и Украины. Их сопоставление показывает, к сожалению, острую несовместимость. Это значит, что-либо Зеленскому и его команде придется подстраиваться под страну, либо они попытаются подстроить Украину под себя.

Личный гороскоп Зеленского тоже не очень-то совместим с гороскопом Украины. Но президент будет настойчиво продвигать свои новаторские, нестандартные идеи, ведь Зеленский, судя по гороскопу, из тех людей, которые никогда не останавливаются.

— Чем это объясняется?

— Тем, что начало гороскопа Зеленского находится в знаке Близнецы, поэтому он активный, энергичный. Из-за того, что новый президент человек неуемной энергии, важно, чтобы в его команде работали люди, которые уравновешивали бы эти качества.

Тут следует сказать, что я была в недоумении, когда, составив гороскоп Зеленского, обнаружила, что, согласно расположению планет, ему… не суждено быть президентом Украины. Но потом поняла в чем дело: нельзя рассматривать нового президента в отрыве от его команды. Составить карту на всю команду практически невозможно. Поэтому в качестве ее гороскопа использую гороскоп инаугурации. По законам астрологии это допустимо.

В карте нового президента есть интересный момент: благодаря своему артистическому дарованию он будет доносить до нас то, что предпримет его команда. Это приемлемо, если, конечно, команда будет принимать правильные решения, приносить пользу государству. Кстати, в карте Зеленского есть еще один важный аспект: успеха он может достичь только в партнерстве.

— Что ожидает Украину?

— Гороскоп нашей страны не гармоничный (я составила его, исходя из даты 24 августа 1991-го). Но есть надежда, что в ближайшие годы в этом отношении произойдут существенные перемены. Ведь начинает действовать новый гороскоп нашей страны. Перемены начались еще в 2013 году, и они будут продолжаться еще несколько лет.

Определяется это тем, что в гороскоп Украины зашел Плутон. Он несет кардинальную ломку старого и строительство нового. Плутон движется крайне медленно. Сейчас он проходит по первому самому важному дому гороскопа нашей страны.

В начале 2019 года в гороскоп Украины зашел еще и Сатурн, а в ближайшее время зайдет Юпитер. Все три планеты оказывают сильное влияние на дела земные, поэтому под их общим воздействием перемены просто неизбежны.

Людмила Халацкая: «В середине 2020-х годов Россию ожидают сильнейшие потрясения, которые начнутся с окраин, возможно, с Кавказа. Москве будет уже не до нас»

Многие люди боятся этого, но я успокою их: изменения ожидаются положительные. Столь страшных событий, которые произошли в конце 2013 — начале 2014 года, в ближайшее время не предвидится.

Но не следует ждать серьезных трансформаций в ближайшие месяцы — важные перемены должны произойти осенью. Дело в том, что именно тогда в дело вступит еще одна планета — Марс. Она уже много лет была по отношению к Украине либо резко негативной (2013—2014 годы), либо нейтральной. И вот теперь наконец окажет положительное воздействие.

Гороскоп инаугурации президента дает основания надеяться на достижение мира. Вот только Крым в состав Украины не вернется.

Что же касается России, развязавшей эту войну, то в середине 2020-х годов ее ожидают сильнейшие потрясения, которые начнутся с окраин (возможно, с Кавказа). Так что Москве будет уже не до нас.

Ранее астролог рассказал, когда Зеленскому нужно обязательно поднять булаву.

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