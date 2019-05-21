Спорт

Россия выиграла все матчи в группе на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей

На чемпионате мира по хоккею, который принимает Словакия, завершился групповой этап.

Лидер группы А, сборная Финляндии, неожиданно уступила в последнем туре Германии. Дважды по ходу встречи скандинавы вели в счете, но в третьем периоде немцы все же склонили чашу весов в свою пользу. К слову, результат этого поединка лишил финнов первого места в группе, а немцам, наоборот, позволил подняться на третью строчку.

Лишенные мотивации сборные Словакии и Дании выдали скучный матч. Хозяева турнира, несмотря на заполненные трибуны Steel Arena в Кошице, не смогли обыграть датчан, значительно уступающим им в классе, в основное время — 1:1, но все-таки одержали победу в серии буллитов. Примечательно, что скандинавы не смогли реализовать ни одной из четырех своих попыток в послематчевых «пенальти».

В матче между североамериканскими сборными разыгрывалось первое место в группе А. Канадцы в первые десять минут забросили две шайбы в ворота американцев, после чего спокойно довели матч до победы — 3:0.

Итоговое положение команд: 1. Канада — 18 очков, 2. Финляндия — 16, 3. Германия — 15, 4. США — 14, 5. Словакия — 11, 6. Дания — 6, 7. Великобритания — 2, 8. Франция — 2.

В группе В прекрасный матч выдали Чехия и Швейцария, порадовав зрителей результативностью. Швейцарцы дважды по ходу встречи уступали в две шайбы, но смогли проявить характер и отыграться. Учитывая, что лишь победа в основное время позволяла им рассчитывать на третье место по итогам группового этапа, тренерский штаб выпустил вместо вратаря шестого полевого игрока, и в итоге это привело к пропущенной шайбе в пустые ворота — 5:4.

Норвегия выиграла первый период ничего не решавшего матча против Латвии, но затем прибалты расставили все по своим местам, разгромив скандинавов — 4:1.

В матче между Россией и Швецией решалось, смогут ли россияне завершить групповой этап с максимальным количеством очков. «Тре крунур» выиграли два периода из трех, но полностью проваленная вторая 20-минутка, в которой подопечные Ильи Воробьева забросили шесть (!) безответных шайб, привела к итоговому разгрому действующих чемпионов мира — 4:7.

Положение команд: 1. Россия — 21 очко, 2. Чехия — 18, 3. Швеция — 15, 4. Швейцария — 12, 5. Латвия — 9, 6. Норвегия — 6, 7. Италия — 2, 8. Австрия — 1.

Лучшими бомбардирами по итогам группового этапа стали чех Фролик, канадец Манта и россиянин Дадонов, у которых по семь заброшенных шайб, а по системе «гол+пас» не оказалось равных шведу Нюландеру, у которого пять шайб и 11 результативных передач.

В среду, 22 мая, на турнире выходной. В четверг, 23 мая, пройдут такие четвертьфиналы: Канада — Швейцария, Финляндия — Швеция, Германия — Чехия, Россия — США.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Италия и Великобритания выиграли «битвы за жизнь» на ЧМ по хоккею.

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