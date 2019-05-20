Спорт

Италия и Великобритания выиграли «битвы за жизнь» на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей

На чемпионате мира по хоккею, который принимает Словакия, близится к завершению групповой этап.

В группе А встречались два главных аутсайдера — Франция и Великобритания, в очном противостоянии между которыми должна была определиться команда, которая понизится в классе. Французы довольно уверенно вели в счете 3:0 в середине второго периода, но, видимо, слишком рано поверили в свою победу. В итоге, британцы сначала сравняли счет, а в овертайме забили победную шайбу, в итоге сохранив прописку в дивизионе А.

Сборная Канады не ощутила особых проблем в поединке с Данией — 5:0 в пользу североамериканцев, которые продолжают располагаться в турнирной таблице следом за финнами. К слову, лучший бомбардир турнира канадец Манта на этот раз ушел с площадки без заброшенных шайб.

Положение команд: 1. Финляндия — 16 очков (6 матчей), 2. Канада — 15 (6), 3. США — 14 (6), 3. Германия — 12 (6), 5. Словакия — 9 (6), 6. Дания — 5 (6), 7. Великобритания — 2 (7), 8. Франция — 2 (7).

В группе В сборные Швеции и Латвии устроили голевую перестрелку. Шведы дважды по ходу основного времени вели в счете, но прибалты неизменно отыгрывались. В итоге на последних минутах, при счете 4:4, латыши заменили вратаря на шестого полевого игрока, что в итоге привело к пропущенному голу в пустые ворота — 4:5, а вместе с ним и упущенный шанс пробиться в плей-офф.

В поединки между Австрией и Италией решался главный неудачник группы В. По игре сложилось впечатление, что аппенинцы изначально готовились к противостоянию с австрийцами. После того, как в предыдущих шести матчах Италия проиграла с общим счетом 1:45, никто особо не ставил на них. Но подопечные канадца Клейтона Беддоуса смогли удивить всех. Основное время матча завершилось ничьей, и в итоге победитель впервые на турнире определялся в серии буллитов, где крепче нервы оказались у аппенинцев — из семи попыток они реализовали три, в то время как австрийцы на одну меньше.

Положение команд: 1. Россия — 18 очков (6 матчей), 2. Чехия — 15 (6), 3. Швеция — 15 (6), 4. Швейцария — 12 (6), 5. Латвия — 6 (6), 6. Норвегия — 6 (6), 7. Италия — 2 (7), 8. Австрия — 1 (7).

В бомбардирской гонке лидирует канадец Манта, у которого семь заброшенных шайб, а по системе «гол+пас» на вершине с 15 очками расположился швед Нюландер — у нападающего, «тре крунур» четыре заброшенные шайбы и 11 результативных передач.

Во вторник, 21 мая, на турнире будут сыграны следующие матчи: группа А — Финляндия — Германия, Словакия — Дания, Канада — США, группа В — Чехия — Швейцария, Норвегия — Латвия, Швеция — Россия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия одержала шестую подряд победу на ЧМ по хоккею.

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