К ослепшей солистке Spice Girls вернулось зрение

Шоу-бизнес

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Мел Би, которая раньше пожаловалась на потерю зрения, чувствует себя лучше. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание People.

«С ней все в порядке, она не ослепла. Такое случалось и раньше. У нее инфекция герпеса в глазу, поэтому подобные вещи случаются», — рассказал источник журнала.

Сама певица призналась, что ничего не видела правым глазом, а левый глаз видел нечетко. Она опубликовала снимок с повязкой на лице в своем Instagram-аккаунте и, в свою очередь, опровергла информацию о том, что подобные случаи происходили с ней в прошлом.

По словам исполнительницы, ей диагностировали воспаление радужки и сосудистой оболочки глаза. В течение ближайших трех-четырех месяцев ей предстоит пройти лечение, однако теперь она не переживает о том, что ее состояние ухудшится.

Напомним, 19 мая стало известно, что Браун попала в лондонскую больницу. «Я не могу ничего видеть. Я полностью ослепла», — утверждала она. Ей оказали медицинскую помощь и рекомендовали остаться в больнице, однако она уехала, чтобы продолжить репетиции с группой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте Мелани Браун подтвердила циркулирующие вот уже 25 лет слухи о том, что у нее были сексуальные отношения с товаркой по коллективу Джери Холлиуэлл (ныне — Джери Хорнер).

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