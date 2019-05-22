Украина

Возвратившийся в Украину олигарх Игорь Коломойский поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины с помощью SMS. Об этом он рассказал в интервью УП.

На вопрос, встречался ли бизнесмен с Зеленским после возвращения из Израиля, Коломойский ответил: «Нет, а с какой стати… Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться».

«Ну какой смысл (встречаться — ред.)? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил sms», — заявил Коломойский.

Кроме того, он рассказал, что смотрел инаугурацию по телевизору и отметил, что ему понравилось выступление нового президента.

«Это было яркое выступление. В отличие от Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица», — сказал Коломойский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне инаугурации Игорь Коломойский заявил, что не планирует посещать администрацию президента Зеленского. Также он отметил, что планирует жить в Украине следующие пять лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter