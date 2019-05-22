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Рейтинг будет стремительно падать: в Украине объяснили, зачем Зеленский срочно распустил Раду
Падение рейтинга Владимира Зеленского неизбежно, поскольку новому президенту не удастся выполнить все то, что нафантазировали его избиратели. Именно из-за неминуемой утраты поддержки команда Владимира Зеленского устроила «блицкриг» — роспуск парламента и назначение на лето внеочередных выборов. Такое мнение в своей колонке высказал обозреватель «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов.
Обозреватель «ФАКТОВ» отмечает, что будучи кандидатом в президенты, Зеленский не комментировал острые вопросы. Теперь после инаугурации такая тактика не работает.
«Одним из секретов победы кандидата Зе была его закрытость: его прятали от публики и каждый избиратель представлял себе своего Зеленского. Именно такого, который за все хорошее и против всего плохого. Но реальность совершенно иная. Нельзя одновременно снизить тарифы и налоги, а пенсии и зарплаты — повысить. И публичное признание этого будет раскалывать те самые 73%, которые проголосовали за Зеленского», — прогнозирует Жаренов.
Насколько успешными будут досрочные выборы для партиия Зеленского, читайте в статье «ФАКТОВ» «Нас ждет шоу: зачем Зеленскому блицкриг с роспуском Рады и что будет дальше?».
Политические эксперты считают, что депутаты попытаются оспорить в суде роспуск Рады. Подробно об этом в материле «ФАКТОВ» «Зеленскому будут мстить: законно ли президент распускает Верховную Раду и кто войдет в новый созыв».
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